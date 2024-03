El chef José Andrés denuncia el hambre y la crisis humanitaria en Gaza: "Los camiones no llegan"

La guerra sigue recrudeciéndose en la Franja de Gaza. El hambre aumenta en el enclave palestino y los países siguen enviando ayuda humanitaria. El chef José Andrés, ha estado a bordo de uno de los aviones jordanos que han lanzado paquetes con alimentos para la población de Gaza. Su ONG reparte comida a los más de 1,3 millones de civiles que han huido de los combates y se han ido concentrando en Rafah, cerca de la frontera con Egipto.

José Andrés ha atendido este sábado a Antena 3 Noticias para comentar la urgencia. "La última vez que estuve en Gaza fue a finales de diciembre y desde entonces he dedicado más tiempo a visitar Jordania, Israel, Egipto, Chipre, porque es desde donde se tienen que establecer las misiones para conseguir nuevas formas de llevar alimentos", relata.

"La situación en Gaza está al límite. La gente pasa hambre. El número de camiones no llega. No hay seguridad, la policía palestina ha desaparecido porque muchas veces son bombardeados en sus hogares o cuarteles cuando no son Hamás. La seguridad ha desaparecido. Eso es lo que hace que esos convoyes que intentan llegar directamente a las escuelas, hospitales, nunca llegan. La gente tiene hambre y no sabe cuando el convoy llegará", señala el chef.

Más de 62 cocinas en Gaza

"Esa ayuda humanitaria nunca llega al norte y la gente está desesperada", ha remarcado. La ONU ha advertido que cada vez es más difícil repartir alimentos en Gaza. La desesperación es inmensa. "Empujamos a Jordania para que incrementase el envío de comida. Las raciones son militares. Muy ricas y hechas al gusto palestino. Uno de los paracaídas puede llevar hasta 800 raciones de comida individuales. Los aviones pueden llevar unas 700 comidas", asegura.

En 'World Central Kitchen' "tenemos más de 62 cocinas en el interior de Gaza, tenemos cientos de personas trabajando, cada cocina tiene una panadería. Tenemos cinco almacenes en el interior de Gaza al cual le damos apoyo desde Cairo. Traemos cocinas que son cocinas limpias y hemos llevado más de 2.000 cocinas".

