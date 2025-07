Dimite la ministra de Trabajo de Cuba por negar la pobreza en el país: "Los mendigos están disfrazados"

En Cuba, la ministra de Trabajo, Marta Elena Feitó, ha presentado su renuncia después de generar una fuerte polémica al negar públicamente la existencia de personas sin hogar en la isla. Durante una reciente intervención en la Asamblea Nacional del Poder Popular, Feitó aseguró que quienes parecen mendigos en realidad están "disfrazados". Sus palabras no pasaron desapercibidas y provocaron una ola de indignación en redes sociales y en las calles. "Hemos visto personas, aparentemente mendigos. Al ver su ropa, esas personas están disfrazadas de mendigos", afirmó la ministra en pleno Parlamento.

La reacción del régimen no tardó en aparecer. En una nota oficial leída en el informativo de la televisión estatal, el Gobierno informó que su dimisión fue aceptada tanto por el Buró Político del Partido Comunista de Cuba (PCC) como por el Consejo de Estado, citando una "falta de objetividad y sensibilidad" al tratar asuntos clave para el país. Según el comunicado, su salida se debe a "la falta de objetividad y sensibilidad con que abordó temas que centran hoy la gestión política y gubernamental, enfocada en atender fenómenos reales y nunca deseados por nuestra sociedad".

Palabras que se contradicen

Lo más llamativo es que la propia ministra había reconocido hace un año que en Cuba existen más de 3.000 personas sin hogar. A pesar de eso, insistió esta vez en deslegitimar la situación de vulnerabilidad: "No, eso no es un deambulante, eso es una persona que ha buscado un modo de vida fácil en un semáforo, limpiando el parabrisas, y posiblemente después, con ese dinero, lo que va es a tomar bebidas alcohólicas en la esquina". Incluso fue más allá, llamando a la población a no dar limosna: "Invito a la gente a no bajar la ventanilla" de sus coches para darles dinero, dijo.

Un hombre entrevistado en la calle lo resumía con claridad: "Estoy recogiendo latas para venderlas porque no tengo dinero", decía con resignación. Otro reconocía: "Yo soy uno de ellos que pide".

El Gobierno intenta contener el malestar

El presidente Miguel Díaz-Canel también se desmarcó rápidamente de las palabras de Feitó: "Desde el Partido y desde el Gobierno trabajamos para abordar todos los problemas (...) Somos servidores públicos, diputados que representamos al pueblo, y no podemos actuar con soberbia ni prepotencia, desconectados de las realidades que vivimos". Una declaración poco habitual en el tono oficial del régimen, que deja entrever lo que muchos cubanos ya sienten cada día: que la pobreza en la isla es una realidad que no se puede seguir ocultando.

Feitó, que ocupaba el cargo desde 2019 y era parte del Comité Central del PCC, dejó su puesto apenas unas horas después de que se hicieran públicas las críticas internas. La rápida salida parece una jugada para calmar el creciente descontento popular y evitar que escenas como las masivas protestas de hace cuatro años, que dejaron más de un centenar de personas aún encarceladas, vuelvan a repetirse.

