Conflicto Oriente Medio, en directo: EE.UU asegura haber derribado un misil lanzado por hutíes de Yemen

Grant Sahpps ha afirmado este lunes que los bombardeos contra los hutíes de Yemen buscan "enviar un mensaje claro" sobre lo "inaceptable" de sus ataques a buques en el Mar Rojo y no descarta más bombardeos. "El hecho de que sea necesario adoptar más acciones es algo que consideraremos", ha explicado, antes de subrayar que las autoridades británicas "están esperando para ver qué pasa ahora". En este sentido, Shapps ha argumentado que los bombardeos ejecutados el viernes por Estados Unidos y Reino Unido no tenían como objetivo "eliminar todas las instalaciones" de los hutíes en Yemen. "No era ese el objetivo. El objetivo era enviar un mensaje muy claro", ha recalcado.