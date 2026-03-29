Condenan a un cirujano por negligencia médica tras la muerte de una de sus pacientes

En Santiago (República Dominicana), el cirujano plástico, Armando Jorge Donati, fue declarado culpable por la muerte de Sandra Romina Candia Flores, de 32 años. La Cámara Nacional de Casación revocó un fallo anterior que había exonerado a un médico plástico implicado en el fallecimiento de una paciente, condenándolo finalmente por homicidio culposo. Según la Fiscalía, el médico decidió no trasladar a la paciente cuando sufrió un shock, lo que aumentó el peligro para su vida, dejándola en una situación crítica.

Negligencia que acaba en cárcel

La paciente de Donati se había sometió a una liposucción en noviembre de 2017 en una clínica, identificada como "Diosa", en Santiago. Esta no tenía la autorización adecuada. Un mes después, falleció a causa de complicaciones relacionadas con la operación. Los magistrados Eugenio Sarrabayrouse, Daniel Morin y Horacio Días, de la Sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal, señalaron al cirujano como culpable. Este, previamente, había sido absuelto en un juicio celebrado en febrero de 2025.

Fue el juez Julio Eduardo López Casariego del Tribunal Oral en lo Criminal N° 11 quien había absuelto tanto a Donati como al anestesiólogo Víctor Héctor Favazza del cargo de homicidio culposo. El abogado Carlos Mazzulla representó a la familia de la paciente en el juicio. Por otra parte, la acusación fue liderada por el fiscal general Nicolás Amelotti.

El juez López Casariego había encontrado evidencia de que Donati no realizó los cuidados pertinentes de manera correcta a Candia Flores por operarla en una clínica no aprobada y no trasladarla a tiempo, causando que su salud empeorara. Concluyó que no había pruebas suficientes para eliminar toda duda razonable debido a una serie de complicaciones que se presentaron durante el mes que la paciente estuvo en el Sanatorio Güemes.

Romina Candia Flores, operada de una liposucción y otros procedimientos estéticos el 14 de noviembre de 2017, no fue llevada a un centro de mayor capacidad cuando sufrió un shock hipovolémico hasta 17 horas después. El shock le causó insuficiencias múltiples y su muerte. Amelotti destacó que la falta de acción de Donati durante las primeras horas fue determinante en el deterioro irreversible de la salud de Candia Flores.

Falta de diligencias y escrúpulos

Durante el juicio se estableció que la tardanza en trasladar a Candia Flores y tratar el shock hipovolémico, le provocó insuficiencias renales, respiratorias e intestinales, lo que le causó un ingreso hospitalario de 31 días y concluyó con su fallecimiento el 16 de diciembre de 2017.

El fiscal alegó que la falta de trato de Donati, negó a la paciente de recuperarse de su operación. Para los jueces que llevaban el caso, no hubo dudas sobre la relación entre la negligencia del cirujano y el horrible desenlace. La mayoría de los jueces sentenciaron a Armando Jorge Donati y se decidió desplazar al magistrado original del juicio, programando una nueva audiencia para establecer una sentencia con un juez nuevo.

Pena de cinco años de prisión

La Fiscalía había solicitado una condena de cinco años de cárcel e inhabilitación para ejercer la medicina durante diez años. En 2018, el médico explicó en una entrevista que la cirugía no fue una liposucción, sino una dermolipectomía. También afirmó que la recuperación de la paciente durante su estancia en la clínica no representaba un peligro de vida. En la actualidad, Donati continúa ejerciendo como cirujano plástico, con un amplio currículum y trayectoria profesional.

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