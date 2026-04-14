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Acoso sexual

Condenado un hombre de 19 años por abusar de una menor que conoció en Roblox

Reino Unido presencia un aluvión de denuncias contra la compañía Roblox Corporation, a la que acusan de contar con depredadores sexuales en su red.

Polic&iacute;a de Reino Unido

Policía de Reino UnidoFlickr

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María Sáez
Publicado:

Un hombre británico de 19 años enfrenta 28 meses de prisión tras ser declarado culpable por abuso y 'grooming' a una menor de 14 años a la que conoció jugando a través de la plataforma Roblox. Al acusado, Carlo Tritta, se le atribuye el delito de ciberacoso sexual por presionar de manera repetida a la adolescente para que enviase imágenes íntimas.

Una vez iniciado el proceso judicial, Tritta se trasladó cientos de kilómetros a fin de que la víctima retirase la denuncia. Para ello, llegó a presentarse a las puertas de su casa y ocasionar daños materiales.

De acuerdo con los medios BBC y Sky News, la primera toma de contacto se remonta al 2024 vía Roblox. Al poco, el acusado originario de Eastleigh (Hampshire) comenzó a entablar relación con la víctima de Gran Manchester, mientras él tenía 18 años y ella 14. Una vez ganada la confianza de la menor, pasaron de comunicarse a través del chat de la plataforma de videojuegos a servicios de mensajería privados como WhatsApp y Snapchat.

"La víctima creía estar en una relación amorosa, pero esta estaba basada en la coacción, el control y el abuso", ha explicado el inspector jefe Rod Kenny, de la Policía de Hampshire y la Isla de Wight; puesto que el condenado llegó incluso a enviar tanto comida como regalos al domicilio a la víctima.

Asimismo, la madre de la menor denunció la manipulación que el agresor ejerció contra la víctima, llegando a controlar sus redes sociales o sus amistades.

Roblox en el punto de mira desde años atrás

El ambiente de la plataforma ha sido blanco de críticas durante años por situaciones parecidas. Organizaciones de protección infantil han alertado en numerosas ocasiones los peligros que conlleva la interacción entre adultos y menores a través de estos servicios digitales. En el caso de Roblox, el fiscal general de Florida ha interpuesto incluso una demanda contra la compañía.

Después de que se conociera la sentencia, la empresa emitió un comunicado en el que defendía sus sistemas de seguridad, aunque admitió sus limitaciones al afirmar que "ningún sistema es perfecto".

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