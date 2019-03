Protestas en más de 80 ciudades europeas contra los recortes de la 'Troika'

Miles de personas se manifestaron este sábado en varias ciudades europeas convocadas por el movimiento "indignado" contra las políticas de austeridad impuestas por la troika (FMI, BCE y CE) en algunos países de Europa. Portavoces del movimiento portugués "Que se lixe a Troika" (que se fastidie la troika), convocante de la marcha en Lisboa, declararon a los medios que lo importante de la protesta de este sábado es su carácter internacional, para demostrar el descontento de los pueblos europeos con las políticas de recortes aplicadas por todo el continente.



Enfrentamientos en Frankfurt

Las protestas anticapitalistas celebradas en Frankfurt, que congregaron a varios miles de personas en la capital financiera de Alemania, concluyeron con choques violentos entre un grupo minoritario de manifestantes y la policía.



Estos actos sirvieron de cierre a tres días de protestas en Frankfurt contra las políticas de austeridad en Europa, los rescates a los bancos y la actuación del Banco Central Europeo (BCE), y coincidieron con las manifestaciones en un centenar de ciudades europeas con el lema "Pueblos unidos contra la Troika".



Las fuerzas de seguridad decidieron aislar a un grupo de participantes (mil, según "Blockupy", y entre 200 y 400, a juicio de la policía) entre los que se encontraban muchos miembros del denominado "bloque negro", la mayoría encapuchados y con protectores.



Las fuerzas de seguridad justificaron esta medida señalando que algunos de ellos habían agredido a varios agentes, y para lograr rodearlos recurrieron a sprays de pimienta y porras. Los afectados, por su parte, acusaron a los policías de provocar y de golpearles.



La creciente tensión entre este grupo y los agentes destacados en la protesta, que mantenían aislado al grupo y no le permitían seguir la marcha, acabó degenerando en choques violentos en los que los manifestantes lanzaron a la policía bombas de pintura y bengalas, y ésta respondió con bombas de humo.



No obstante, la gran mayoría de la manifestación anticapitalista discurrió sin incidentes por las calles de Fráncfort y, tras una serie de discurso al final del recorrido, se disolvió pacíficamente. Por otra parte, miembros del colectivo 15M en Berlín tenían previsto manifestarse este sábado frente a la embajada de España dentro de la convocatoria de la "marea granate" que agrupa a los jóvenes



Manifestación en Madrid

En Madrid, miles de personas se manifestaron contra los recortes impuestos por la "troika", convocados por el colectivo Marea Ciudadana y arropados tras una pancarta con el lema "pueblos unidos contra la troika". No debemos, no pagamos".



Al acto asistió el coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Cayo Lara, que defendió la "respuesta de la calle" contra las nuevas medidas que ha dictado la Comisión Europea a España, consistentes en acometer una nueva subida de impuestos y la aplicación de recortes en las pensiones.



El líder de Siryza (Coalición de la Izquierda Radical de Grecia), Alexis Tsipras, que asistió a la manifestación de Madrid, señaló que contra la austeridad decidida por la "troika" hay que oponer la resistencia de los pueblos, especialmente de los del sur de Europa, lo que permitirá mantener el optimismo en el futuro.



Protestas también en Barcelona

Más de 2.000 personas se han manifestado también en Barcelona contra la 'Troika' comunitaria y sus políticas de austeridad, en un acto que ha transcurrido sin incidentes por el centro de la capital catalana.



La manifestación celebrada en Barcelona, que ha tenido lugar coincidiendo con las convocadas en otras ciudades europeas, se ha desarrollado bajo el lema de "No pagarem el seu deute. Que es foti la troika!" ("No pagaremos su deuda. ¡Que se joda la troika!", y que estaba convocada por diversos colectivos y plataformas, entre ellas la de "Juntos podemos".



Los participantes han recorrido el centro de la ciudad, desde la plaza Universidad hasta la confluencia del Paseo de Gràcia con la calle Provença, que es donde está situada la oficina de representación de la Comisión Europea en Barcelona.



En el manifiesto, leído al finalizar el acto, se critica a la "troika" comunitaria, que es el grupo de decisión formado por la Comisión Europea (CE), el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), por "utilizar el arma de la deuda y de la austeridad para desposeer a los pueblos de los bienes comunes y los servicios públicos y sociales, mientras se enriquecen las élites mundiales".



Según los convocantes de la manifestación, "las políticas de rescate de la banca y de austeridad para cumplir con techos de déficit no sirven para mejorar la economía, y todavía menos para garantizar una vida digna".



"Van encaminadas -añaden- a incrementar la deuda pública para poder privatizar y recortar los recursos globales", y aseguran que "no permitiremos que el 1 por ciento de la población nos continúe expoliando al resto del mundo".