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La ciudad con más obesidad de Reino Unido se rebela contra su entorno

La localidad galesa de Ebbw Vale se convierte en el epicentro de la lucha contra la obesidad en el Reino Unido.

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La ciudad con más obesidad de Reino Unido se rebela contra su entornoAP - Cena Allison

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María Lafalla
Publicado:

Según datos del Gobierno de Gales, más del 60% de los adultos en Gales y casi una cuarta parte de los niños viven con sobrepreso u obesidad. Los vecinos y autoridades exigen transformar un modelo urbano y económico que "empuja" a los ciudadanos a comer mal.

El peso de la historia y la economía

Situada en el corazón de Blaenau Gwent, Ebbw Vale no solo lucha contra la báscula, sino contra las secuelas del declive industrial. Tras el cierre de minas y acerías, la región se ha convertido en un claro ejemplo de "entorno obesogénico": un lugar donde la falta de recursos y la alta densidad de locales de comida rápida dificultan mantener un estilo de vida saludable. Las tasas tienden a ser más altas en zonas más desfavorecidas, que también presentan niveles más bajos de indicadores de comportamiento saludable en torno a la actividad física y la alimentación saludable

Para muchos residentes, el problema no es la falta de voluntad, sino de bolsillo. "El brócoli es un lujo frente a menús de mil calorías a precio de saldo", denuncian los vecinos. Esta brecha económica ha creado los llamados desiertos alimentarios, donde el acceso a productos frescos es limitado y costoso.

Un plan integral: Más allá de las calorías

El Gobierno de Gales, a través de su plan "Healthy Weight: Healthy Wales 2025-2027", ha decidido intervenir. La estrategia no se limita a consejos dietéticos, sino que ataca la raíz del problema con medidas estructurales:

  • Zonas de exclusión: Restricciones a la apertura de nuevos locales de takeaway cerca de colegios.
  • Prescripción social: Los médicos podrán recetar actividades físicas y grupos de apoyo comunitario en lugar de limitarse a fármacos.
  • Urbanismo activo: Inversión en rutas ciclistas y espacios verdes para que caminar sea la opción más sencilla.

La voz de la comunidad

Lo que distingue este caso es la movilización ciudadana. Los habitantes de Ebbw Vale piden que se deje de culpabilizar al individuo y se regule el mercado. Entre sus demandas destacan la creación de huertos urbanos, clases de cocina económica y una intervención en los precios para que la comida nutritiva sea, por fin, la opción más asequible.

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