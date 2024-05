Científicos sobre la Ley contra el abuso sexual que podría poner en marcha la UE: "Se cazarán pederastas, pero también comunicaciones de la esfera privada"

270 científicos de todo el mundo han dado la voz de alarma a través de una carta abierta, en la que advierten que la Unión Europea podría estar a punto de poner en marcha "la vigilancia masiva" de las comunicaciones de todos sus ciudadanos. Este cambio, vendría a raíz de las modificaciones que se están incluyendo en nueva ley contra el abuso sexual infantil impulsada desde Europa.

Los expertos que firman la carta, advierten que Bruselas busca perseguir el intercambio de pornografía infantil accediendo a todos los dispositivos, lo que podría incurrir en un delito de vigilancia intrusiva dando pie a nuevos precedentes.

La norma aún se encuentra en fase de negociación, fuentes de Bruselas confirman que están tratando de buscar un equilibrio para que no se vulnere la normativa de protección de datos. Un equipo de Antena 3 ha contactado con expertos para que expliquen cuáles son las implicaciones reales de los cambios sugeridos.

Carmela Troncoso, profesora en la Escuela Politécnica Federal de Lausana, afirma: "Si yo te digo que antes de que tu carta se meta en el sobre, va a haber alguien que la va a leer y si ve algo que no le gusta, va a mandar un informe", entonces "¿para qué quiero un sobre?", se pregunta la experta. Troncoso señala que este tipo de normas ponen en riesgo la privacidad y la esfera personal, y ejemplifica su impacto con un nuevo supuesto: "Es la misma idea de: vamos a poner una cámara en tu casa, vamos a grabarlo todo, pero no te preocupes que si no vemos abuso infantil, no pasa anda".

El profesor de la Universidad Carlos III, Antonio Nappa, destaca lo sensibles que son los temas de comunicaciones privadas, ya que: "se podrían convertir en un espionaje masivo (...) Hay un peligro a lo que es la privacidad y la esfera personal".

WhatsApp podría ser una de las aplicaciones afectadas por esta nueva normativa europea. Los mensajes y fotografías que envían los millones de usuarios en la actualidad, están cifrados, por lo que nadie puede acceder ellos. No obstante, de aprobarse, Europa podría visualizar este contenido.

Los expertos también alertan sobre las falsas alarmas. Creen que el algoritmo no será capaz de diferenciar fotos familiares, donde aparezcan niños, de la verdadera pornografía infantil: "Está claro que se cazarán pederastas, pero también comunicaciones que están en la esfera privada", afirma Antonio Nappa.

Worldcoin no podrá seguir operando en España

Hace unos meses, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) tomó una decisión tajante: prohibir a Worldcoin seguir operando en España. La empresa se encargaba de escanear el iris de voluntarios.

Worldcoin ofrecía criptomonedas a cambio del escaneo de ojos. La AEPD tenía duda acerca de la recopilación de datos personales que podría estar haciendo la compañía, que se defiende asegurando que son "anónimos", no obstante, tras estudiar varias denuncias, la AEPD decidió poner fin a esta práctica.

