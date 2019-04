Un chimpancé escapa de un zoológico en Japón y provoca un gran revuelo en la ciudad

Un chimpancé llamado Cha Cha se ha escapado este jueves de un zoológico en Sendai (Japón), lo que ha provocado una exhaustiva persecución de la policía y el personal del zoo que ha durado más de dos horas.

Watch out! There's a #chimpanzee walking on some telephone wires in Sendai:https://t.co/3heeVgIzZ1 pic.twitter.com/h5YH5wGmMM