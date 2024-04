El chef José Andrés, crítico con Israel tras la muerte de 7 cooperantes de la ONG: "Son unos juegos del hambre reales"

El fundador de la organización humanitaria World Central Kitchen, el chef José Andrés, ha sido muy crítico con Israel y Benjamín Netanyahu. Ha dado una entrevista donde ha dejado claro que no está de acuerdo con lo que afirma Israel: que la matanza de los siete cooperantes en Gaza fuera "un error".

"Atacó coche por coche", afirma en la entrevista a Antena 3 Noticias. "En el momento esto parece que ya no es una guerra contra el terrorismo. Parece que es una guerra contra la humanidad misma. No puedes destruir todos los edificios. No puedes destruir cada hospital, cada escuela. No se puede atacar a los humanitarios. No se puede atacar a los niños. No se puede luchar contra la base de lo que la humanidad debería defender", defiende.

El chef español cree que fue un ataque planeado y no accidental. "Estos ataques se produjeron a lo largo de más de 1,5 o 1,8 km, por lo que no se trató simplemente de una situación de mala suerte en la que, vaya, lanzamos la bomba en el lugar equivocado o... no, se produjeron a lo largo de 1,5 o 1,8 km con un convoy humanitario muy definido que tenía carteles en la parte superior, en el techo, un logotipo muy colorido del que obviamente estamos muy orgullosos. Pero eso deja muy claro quiénes somos y qué hacemos", cuenta.

En Gaza hay "unos juegos del hambre reales"

"Lo que está pasando en Gaza es 'unos juegos del hambre' reales", expresa. Todos los asesinados forman parte de países occidentales por lo que ha generado mucha expectación e indignación en Estados Unidos y sus aliados.

Desde Israel, lanzaron un comunicado donde se defendieron pero esto no le basta al chef. "Alimentar a la gente es un signo de fortaleza, no de debilidad. Y si alguien lo sabe será el Primer Ministro Netanyahu y el pueblo israelí. Alimentar a los extraños, especialmente en tiempos de la Pascua, creo que es una de las lecciones de la Pascua", dice.

La ONG pide una investigación independiente

La ONG World Central Kitchen (WCK) ha solicitado una investigación "independiente" sobre el bombardeo israelí que mató el lunes a siete cooperantes en la Franja de Gaza, con el objetivo de que una "tercera parte" ajena a Israel determine si hubo intencionalidad por parte de las Fuerzas Armadas israelíes.

"Fue un ataque militar que implicó múltiples lanzamientos y contra tres vehículos de WCK. Los tres vehículos transportaban civiles, estaban marcados como vehículos de WCK y sus movimientos estaban plenamente acordados con las autoridades israelíes, al tanto de su itinerario, ruta y misión humanitaria", explican en un comunicado el consejero delegado, Erin Gore, y el secretario general, Javier García.

El Ejército israelí explicó que el bombardeo se debió a una "identificación errónea" mientras la ONG reclama documentos, grabaciones y "cualquier material" que pueda ser relevante en la investigación.

"Una investigación independiente es la única manera de determinar la verdad de lo ocurrido, garantizar la transparencia y la rendición de cuentas de los responsables e impedir futuros ataques contra trabajadores humanitarios", afirman desde la ONG.

Le piden a los gobiernos de Australia, Canadá, Estados Unidos, Polonia y Reino Unido que se sumen a esta petición.

