El catedrático José Antonio Gurpegui analiza los aranceles de Trump: "Va a ser un terremoto para la economía mundial"

Estados Unidos ha dado un paso más en su política proteccionista. Este miércoles, el presidente Donald Trump ha declarado el 2 de abril como el 'Día de la Liberación', una jornada que marcará el inicio de una serie de aranceles que afectarán a todas las naciones con lazos comerciales con Washington. La medida, que rompe con la aparente flexibilidad insinuada por Trump días atrás, se hará oficial a las 22:00 horas (hora peninsular), justo tras el cierre de Wall Street, y entrará en vigor este jueves 3 de abril.

El catedrático de Estudios Norteamericanos y director del Instituto Franklin, José Antonio Gurpegui, ha analizado el contexto en el que se desarrolla esta política comercial: "El debate se centra en cómo serán esos aranceles. Nadie espera una marcha atrás, como ha ocurrido con México y Canadá. Parece estar enfocado en si será un impuesto general del 20 o 25% para todos los productos, si habrá tarifas diferenciadas para distintos países o si se aplicarán tasas específicas según el tipo de bien", ha expresado.

"Más allá del impacto económico, Trump ha querido dar una gran magnitud a este anuncio, realizándolo en la Rosaleda de la Casa Blanca y con todo su Gobierno, respaldándolo para resaltar su importancia", ha añadido Gurpegui.

La respuesta de la comunidad internacional

La Unión Europea, México, Canadá y China ya han sufrido las consecuencias de anteriores aranceles impuestos por la Administración Trump. Sin embargo, esta nueva ofensiva podría escalar la tensión a un nivel sin precedentes. En respuesta, Israel ha decidido eliminar completamente sus costos sobre manufacturas estadounidenses como gesto de buena voluntad.

"No sé si esto es la mayor guerra comercial, pero sin duda representa una batalla comercial de gran magnitud. De hecho, el vicepresidente Mike Pence usó recientemente el término 'guerra comercial', algo que hasta ahora no se había mencionado", ha explicado Gurpegui.

Mientras tanto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha asegurado que la UE cuenta con un "plan sólido" para contrarrestar la ofensiva comercial de Trump.

"Esto va a suponer un terremoto no solo para la economía estadounidense, sino para el mercado global. Aún no comprendo del todo los motivos detrás de esta decisión, ya que la excusa de equilibrar la balanza de pagos de EEUU no parece justificación suficiente. Además, la inflación ya está comenzando a repuntar", ha detallado el catedrático.

Preocupación en Europa

Sobre las acciones que tomará Europea contra las acciones de Trump, el catedrático de Estudios Norteamericanos ha afirmado que la Unión Europea lleva tiempo preparándose para el mandato de Trump.

"Desde hace tiempo, 'The Telegraph' ya advertía sobre esta posibilidad incluso antes de que Trump llegara a la presidencia. La Unión Europea ha estado preparándose para este escenario y, aunque Von der Leyen asegura que hay un plan en marcha, es evidente que estas medidas afectarán seriamente a España y a otros países europeos. No solo se verán perjudicados sectores como la industria automovilística, sino también la agricultura, la industria farmacéutica y los semiconductores, lo que provocará un impacto significativo en Europa", ha concluido Gurpegui.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com