Publicidad
Colombia
Gustavo Petro revela detalles de su intimidad con las mujeres: "Hago cosas muy buenas"
Petro también ha señalado que las mujeres colombianas son más bonitas que las europeas.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha revelado detalles de su intimidad con las mujeres generando bastante controversia. En la misma comparecencia, Petro ha pedido la liberación de Nicolás Maduro.
"A ningún periodista chismoso le debe interesar qué hago yo en la cama... hago cosas muy buenas", han sido las palabras del presidente colombiano, quien se ha calificado como "inolvidable" en la intimidad, o ha señalado que las mujeres colombianas son más bonitas que las europeas.Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.