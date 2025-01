Cadena perpetua por descuartizar a una mujer, planear comérsela y mantener relaciones sexuales cubiertos en su sangre

En New Addington, al sur de Londres, una pareja fue arrestada en marzo de 2023 después de que asesinasen a una mujer, la descuartizasen y arrojasen su cuerpo desmembrado por distintos puntos de la ciudad.

Ahora, durante el juicio, se han descubierto mensajes previos al homicidio en los que la pareja planeaba comerse a la víctima y tener relaciones sexuales cubiertos en su sangre. Los dos agresores han sido condenados a cadena perpetua.

El juicio

Steve Sansom, de 45 años, y Gemma Watts, de 49 años, admitieron el asesinato de Sarah Mayhew, de 38 años, que tenía dos hijos de 12 y 15 años.

La jueza Cutts condenó a Sansom a una cadena perpetua no revisable, es decir, nunca podrá salir de prisión. A su vez, Watts cadena perpetua con un período mínimo de 30 años.

Durante la sentencia, la jueza remarcó que "la mayor desgracia de Mayhew fue conocerlos a ustedes dos", y consideró que los mensajes cargados de violencia sexual explícita pasaron de ser una fantasía a un asesinato premeditado.

Según la jueza, cuando la pareja contactó con Mayhew, ya "tenían en mente un asesinato" y llevaron a la víctima hasta el apartamento con la intención de satisfacer una "actividad sexual depravada y violenta".

"Su miedo y sufrimiento deben haber sido agudos cuando se dio cuenta de por qué estaba allí y qué estaba sucediendo", expuso la jueza Cutts, que remarcó que la víctima era "una mujer inocente atraída a ese apartamento para morir" y cumplir una "fantasía sedienta de sangre y malvada". Además, Tom Little KC, el fiscal a cargo del caso, remarcó en la corte que el asesinato involucró una conducta sexual y "sádica".

En el juicio se demostró que la pareja estaba "caracterizada por una violencia sadomasoquista" tan intensa que "a menudo se referían a morir juntos si los atrapaban".

Finalmente, se expuso al tribunal que Sansom nunca había mostrado ningún remordimiento por lo ocurrido. En lo concerniente a Watts, se explicó que estaba "obsesionada" con el agresor, pero que en ningún momento su voluntad fue anulada por él, es decir, era consciente de lo que estaba haciendo y no fue obligada en ningún momento.

"Entro en el acto de juegos sexuales violentos y peligrosos con Steven Samson por mi propia voluntad"

En el juicio también se aportó como prueba una carta enviada el 7 de septiembre de 2023, escrita por Watts, que decía: "Escribo esto por mi propia voluntad. En caso de que ocurra alguna lesión grave, o incluso la muerte, mientras estoy con Steven Samson, que se entienda plenamente que entro en el acto de juegos sexuales violentos y peligrosos con Steven Samson por mi propia voluntad".

Entre estas actividades destacaban ser ahorcada hasta vomitar, ser golpeada con una cuchara de madera y ver pornografía con violencia sexual juntos.

El asesinato

Antes de cometer el asesinato, la pareja intercambió mensajes en los que detallaban minuciosamente su deseo de matar a alguien con un cuchillo mientras practicaban actos sexuales. La pareja también comentó las ganas compartidas de mantener relaciones cubiertos en la sangre de la víctima, así como comer carne humana.

El 8 de marzo de 2024, Samson atrajo a la víctima hasta su apartamento, donde ya los esperaba Watts. Todavía se desconoce lo que sucedió dentro de este inmueble, pero, teniendo en cuenta el contenido de los mensajes, la fiscalía sospecha que Mayhew no fue asesinada en el momento.

"A partir de ese momento, nunca más se la volvió a ver y nunca salió viva de esa propiedad", explicó Tom Little KC. No se sabe cuánto tiempo estuvo viva ni lo que sucedió exactamente con su cuerpo después de ser asesinada.

Pasados dos días del asesinato, el 10 de marzo, Sansom compró usando efectivo una sierra para metales de 300 mm, una hoja de 300 mm y un balde de 14 litros en una ferretería. Simultáneamente, Watts estaba comprando productos de limpieza.

"El 10 de marzo de 2024, Watts todavía estaba en compañía de Sansom, pasando tiempo en su apartamento, donde el cuerpo de Sarah Mayhew debe haber permanecido aún por el momento", relató el fiscal.

El 11 de marzo, las cámaras de seguridad los captaron paseando por Burnell Road con un perro y unas bolsas. En las imágenes se ve cómo luchan con el peso de las bolsas que llevaban.

El 12 de marzo, los vecinos se quejaron de un olor desagradable a quemado que procedía del jardín de los acusados, que habían comprado un contenedor de incineración.

Más tarde, la Policía descubrió que la cabeza, las piernas y los brazos de la víctima habían sido transportados en las bolsas el 11 de marzo y desperdigados por los campos de Rowdown Field. Este descubrimiento tuvo lugar después de que un perro se acercase a su dueño con un hueso humano. Uno de los oficiales señaló que el hueso estaba "cortado muy limpiamente". En lo concerniente al torso de Mayhew, los oficiales lo encontraron dentro del río Wandle.

Los mensajes

El 11 de septiembre de 2023 se reprodujo en el juicio un audio en el que se escucha a Sansom decir: "Ahora todo el mundo parece carne, ¿no? Es una cosa de juego. Algo que cortar, algo que sangrar, ahora todo se ve diferente".

A esto responde Watts: "Me pregunto a qué sabrán, carne cocida, tal vez incluso cruda, para que la sangre gotee por nuestras caras". A lo que Samson contesta: "La gente sabe a cerdo; la consistencia y la textura son las mismas".

Los mensajes que encontraron en los teléfonos de los asesinos no se quedaban solo en el homicidio de Sarah Mayhew. Algunos comentarios de Watts hablaban de bebés muertos: "¿Por qué camino ahora mirando a las personas diferentes, los niños pequeños se ven diferentes, los bebés son todas las personas que veo y me imagino cómo se estarían suplicando por su vida o me imagino sus lindas ropas rasgadas y sus pequeñas extremidades cubiertas de sangre". Según sus propios mensajes, estas imágenes la hacían sentir "cachonda, poderosa, hambrienta de ello, diferente a todos los demás".

Lo pusieron en libertar después de matar a un taxista

Según ha informado el Mail Online, Sansom ya era un asesino convicto por la muerte de un taxista, Terrence Boyle, de 59 años, al que apuñaló en la garganta y en la espalda en la víspera de Navidad en 1998.

Sin embargo, la Junta de Libertad Condicional lo liberó de la cárcel en diciembre de 2019. En la calle conoció a su pareja, Gemma Watts. Ambos planearon el asesinato de Sarah Mayhew.

