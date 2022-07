Boris Johnson se viste de piloto y vuela en un avión de combate

Boris Johnson ha vuelto a sembrar polémica. El primer ministro, ya dimitido, ha compartido unas imágenes que han dado la vuelta al mundo y en las que está a bordo de un avión de combate inglés. En ellas, se puede observar al mandatario inglés de copiloto sobre un Typhoon biplaza de la Royal Air Force (Fuerza Aérea Real). En él, recibe un vuelo de demostración en la base de Lincolnshire.

Las imágenes no han pasado desapercibidas. Muchos ciudadanos han cargado contra Johnson por acudir a la exhibición aérea y no a la reunión del comité de emergencia por la calor que se ha celebrado en Reino Unido. Aseguran que no es ocupa lo suficiente de los efectos que tiene la ola de calor actualmente en su país. Allí, las altas temperaturas, que rozan récords casi históricos, están causando problemas en las redes de transportes y dificultades en la salud de muchos británicos.

Cobra, el gabinete de emergencia

Johnson ministro decidió ausentarse en el gabinete de emergencia ante la ola de calor: Cobra. Este gabinete es un comité de emergencias creado en el país británico para situaciones excepcionales o de gravedad, como puede ser esta ola de calor que azota a toda Europa o un atentado terrorista.

En este caso, el comité se ha reunido para analizar la situación que está dejando esta ola de calor. Allí, esta semana se ha decretado por primera vez la alerta roja por altas temperaturas.

Inglaterra, en alerta roja

La MET (Oficina de Meteorología del Reino Unido) activó hoy la alerta roja en Inglaterra por altas temperaturas. Allí, el mercurio ha rozado los 40ºC y se prevé que en los próximos días se mantenga similar.

Esto ha obligado a la MET a mantener el aviso por altas temperaturas para mañana martes, siendo Londres la ciudad más afectada.

"Estaremos preocupados por mañana, porque hay una buena posibilidad de que lleguemos a los 40 o 41 grados, y con ello todas las condiciones para la salud que se producen por las altas temperaturas", ha afirmado el director de la MET, Paul Davies.

Hasta ahora, las temperaturas más altas en el Reino Unido se habían registrado en 2019 en Cambridge, cuando el termómetro marcó 38,7ºC.