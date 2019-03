Batalla campal en Chile

Al menos 140 detenidos, 18 policías lesionados y múltiples daños a la propiedad pública y privada es el balance de la Intendencia Metropolitana de Santiago y Carabineros de Chile tras las marchas efectuadas hoy por los estudiantes de secundaria en demanda de una mejor educación.

Según el detalle proporcionado a los periodistas, entre los detenidos figuran 39 adultos, acusados de desórdenes graves y maltrato de obra a la policía. Los dirigentes no han cumplido su palabra de no interrumpir el tráfico "y obligaron desvíos de más de 40 recorridos de la locomoción colectiva, además de generar destrozos y daños a la propiedad pública y privada", ha señalado el jefe de seguridad de la región metropolitana de Santiago, Gonzalo Díaz del Río.

Ha indicado que en el marco de la movilización, de los 18 policías heridos, tres de ellos resultaron con heridas de gravedad, mientras los alumnos del histórico Instituto Nacional, a dos manzanas del Palacio de La Moneda, sede del Ejecutivo, han procedido a incendiar material del establecimiento.

Según las estimaciones entregadas por carabineros, en las catorce marchas no autorizadas, han participado cerca de 8.000 estudiantes. En tanto, el ministro de Educación, Harald Beyer, ha asegurado hoy que las marchas que se han registrado durante la jornada de este jueves no son masivas y que existen grupos de estudiantes que no están siguiendo a sus dirigentes "porque se dan cuanta de que no hay voluntad de diálogo".

La portavoz de la convocante Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), Eloísa González, le ha contestado a través de su cuenta de twitter: "Beyer tiene razón, las bases no siguen a los dirigentes, los dirigentes siguen a sus bases". En tanto, el alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, ha llamado a los estudiantes a retomar el diálogo y "buscar otro camino de reivindicación y deponer las tomas".

Los estudiantes chilenos luchan desde el año pasado por una educación pública, gratuita y administrada en el nivel básico y secundario por el Gobierno central y no por los municipios, como en la actualidad. A nivel universitario buscan el fin del lucro existente en muchos centros privados y de los altos costes de las carreras, que deben solventar con créditos del sistema financiero.

El Gobierno ha respondido con ofertas de créditos más baratos, más becas y una reforma tributaria que se debate en el Congreso, que busca recaudar hasta 1.000 millones de dólares para la educación, pero se niega a los cambios estructurales del sistema que exigen los estudiantes.

El paro de este jueves fue la culminación de tres semanas de movilizaciones que han incluido tomas de colegios, desalojos policiales, retomas de los establecimientos y manifestaciones callejeras que han sido duramente reprimidas por la policía, con más de 300 detenidos.