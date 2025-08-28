Un ataque con misiles y drones rusos deja al menos 10 muertos, entre ellos un menor, y 49 heridos en Kiev

Han muerto al menos diez civiles y otras 49 han resultado heridas, la pasada noche en Kiev por culpa de los ataques rusos con misiles y drones. Entre estas víctimas mortales, figura un niño, según 'Efe'.

"El número de heridos ha subido a 48. De estos, diez han muerto", expresó en Telegram el jefe de la administración militar de Kiev, Timur Tkachenko, tal y como recoge el medio citado.

En sus redes sociales, el presidente de Ucrania ha compartido una serie de imágenes donde se aprecian como varios efectivos trabajan en mitad de un panorama lleno de escombros. "Es posible que aún haya personas atrapadas bajo los escombros. Hay decenas de heridos. Estos misiles y drones de ataque rusos son una clara respuesta a todos aquellos que, durante semanas y meses, han estado pidiendo un alto el fuego y una diplomacia real. Rusia elige la balística en lugar de la mesa de negociaciones. Elige seguir matando en lugar de poner fin a la guerra. Y esto significa que Rusia sigue sin temer las consecuencias" ha expresado el presidente ucraniano a través de la red social 'X'.

Asimismo, Zelenski ha solicitado la reacción de China que "ha pedido repetidamente que no se expanda la guerra" y "se declare un alto el fuego". "Sin duda es hora de imponer nuevas y duras sanciones a Rusia por todo lo que está haciendo. Ya se han incumplido todos los plazos y se han echado por tierra decenas de oportunidades para la diplomacia" ha añadido.

Entre los puntos atacados edificios vecinales de los distritos de Holosiivski y Shevchenkivski y un centro comercial de la capital, según el medio citado previamente.

A parte de Kiev, la región de Vínitsia fue víctima de los ataques. Las autoridades regionales informaron de un impacto contra las instalaciones energéticas que dejó sin luz a 60.000 consumidores en 29 localidades, según 'Efe'.

Por su parte, Ucrania habría lanzado un ataque a una refinería de petróleo rusa.

¿Posible encuentro entre Putin y Zelenski?

Estos ataques se producen poco después de una serie de encuentros diplomáticos que tienen a Ucrania y a Rusia como actores principales. Después de que Trump se reuniera con Putin en Alaska el pasado 15 de agosto, se habló de un posible "acuerdo de paz", asegurando que además "habrá intercambios de territorio, lo sé por Rusia y por conversaciones con el resto del mundo". No obstante, esta cumbre se cerró sin un acuerdo, a pesar de que Trump calificara esta reunión como "extremadamente productiva".

Por su parte, Volodímir Zelenski reclamó un alto y fuego en todos los frentes y la liberación de prisioneros de guerra, civiles y niños deportados de cara a una reunión trilateral junto a Trump y Putin. Por su parte, Putin asegura estar dispuesto a reunirse con Putin aunque el encuentro deberá "prepararse minuciosamente".

