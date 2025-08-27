VÍDEO: El ministro de Transportes turco se graba conduciendo a más de 200 km/h y es multado

El ministro de Transportes de Turquía, Abdullkadir Uraloglu, ha sido sancionado con una multa de tráfico después de grabarse al volante a una velocidad que llegó hasta los 255 kilómetros por hora. El propio ministro difundió en sus redes sociales el vídeo, que fue tomado en la autopista entre Ankara y Niğde, con el objetivo de mostrar el buen estado de las infraestructuras del país.

Sin embargo, en las imágenes no solo se ve la carretera, también el velocímetro del vehículo, que supera con creces los 200km/h. En un comunicado posterior en 'X', Uraloglu ha reconocido la infracción, asegurando que se trató de algo puntual, "para comprobar el estado de la autopista", ha explicado.

