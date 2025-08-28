El FBI investiga el tiroteo en una escuela de Minneapolis como un crimen de odio anticatólico: el atacante es una mujer transexual con un arsenal de armas

El FBI investiga los antecedentes del supuesto autor del tiroteo en una escuela de Minneapolis que dejó dos niños muertos y a otros 17 heridos. Se trata de una mujer transexual, nació como Robert que se cambió el nombre y empezó a llamarse Robin Westman a los 17 años con el consentimiento y la firma de su madre. Ahora, la atacante tenía 23 años. Se suicidó en la parte trasera de la iglesia que acaba de atacar.

Iba armada con tres pistolas y disparó a través de las vidrieras cuando los estudiantes de una escuela católica de primaria asistían a misa en su tercer día de curso.

Cuadernos con anotaciones y gran cantidad de armas

Los agentes han encontrado el canal de Youtube abierto por la joven en el que mostraba un gran arsenal de armas y cargadores llenos de munición. En una de las armas de fuego, en un lateral, se puede leer "Kill Donald Trump" (Maten a Donald Trump).En varios vídeos muestra sus cuadernos, con anotaciones y garabatos con lenguaje antisemita y racista. También se pueden encontrar amenazas contra el presidente Donald Trump.

La primera línea de investigación apunta a que se puede tratar de un crimen de odio contra los católicos. La policía encontró una nota- que ya ha borrado- que Westman tenía previsto publicar en línea en el momento del tiroteo.

Un ataque premeditado

Su madre, Mary Grace Westman, trabajó en la oficina comercial de la iglesia de la Anunciación durante cinco años antes de jubilarse en 2021. En uno de los vídeos que publicó en los redes sociales, la sospechosa mostraba un dibujo hecho a mano del interior de esa iglesia atravesado por un cuchillo.

"Este acto deliberado de violencia es solo una muestra de la crueldad que está más allá de toda comprensión. Nuestros corazones están rotos por todos los que han sido afectados por esta tragedia; mientras iniciamos el difícil camino hacia la sanación, quiero que la comunidad sepa esto: que incluso ante tal maldad, estamos con nuestra comunidad", concluyó el jefe de policía.

El gobernador Tim Walz dijo que el presidente Donald Trump y su equipo expresaron sus "profundas condolencias" y ofrecieron ayuda.

Los vecinos de Minneapolis están completamente consternados con este tiroteo. Han recordado a las víctimas en una vigilia con velas donde el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, dijo que “nNecesitamos reflexionar y rezar sobre la prohibición de estas armas de guerra”. “Los estudiantes de sexto grado no deberían tener que proteger a los de primero. Deberíamos estar haciéndolo”, dijo la senadora de Minnesota, Amy Klobuchar.

Las banderas en EEUU ondearán a media asta hasta el 31 de agosto.

