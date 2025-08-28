Publicidad
VIDEO | A puñetazos dos senadores mexicanos al terminar un Pleno
Grave enfrentamiento entre dos senadores mexicanos.
Pelea entre dos senadores mexicanos al terminar un pleno. El presidente de la Cámara Alta, Gerardo Fernández Noroña, y Alejandro Moreno, opositor, se han enfrentado a puñetazos. Ambos se acusan mutuamente de haber empezado la agresión.
Noroña ha anunciado en su cuenta de la red social X que va a denunciar por agresión a Moreno y otros dos senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI). "Es un hecho sin precedente en la historia legislativa del país. ¿Qué procede? Pueden presentar las denuncias y le corresponde a la Fiscalía solicitar el desafuero. Y cuando esto se haga, procederemos". Además, ha asegurado que se trata de una actuación "planeada".
Por su parte, el opositor Moreno asegura que fue Noroña quién comenzó la pelea: "La primera agresión física vino de Noroña. Él lanzó el primer empujón, y lo hizo por cobarde".
"Lo que pasó no es un hecho aislado ni un accidente (...) Así actúan sus serviles, como Fernández Noroña, con gritos, trampas y violencia", ha criticado, antes de prometer que "el PRI no se va a quedar callado ni mucho menos de brazos cruzados. Vamos a salir a las calles (...) Vamos a demostrarle al poder que no pueden callar al PRI ni al pueblo de México".
