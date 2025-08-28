VIDEO | A puñetazos dos senadores mexicanos al terminar un Pleno

Pelea entre dos senadores mexicanos al terminar un pleno. El presidente de la Cámara Alta, Gerardo Fernández Noroña, y Alejandro Moreno, opositor, se han enfrentado a puñetazos. Ambos se acusan mutuamente de haber empezado la agresión.

Noroña ha anunciado en su cuenta de la red social X que va a denunciar por agresión a Moreno y otros dos senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI). "Es un hecho sin precedente en la historia legislativa del país. ¿Qué procede? Pueden presentar las denuncias y le corresponde a la Fiscalía solicitar el desafuero. Y cuando esto se haga, procederemos". Además, ha asegurado que se trata de una actuación "planeada".

Por su parte, el opositor Moreno asegura que fue Noroña quién comenzó la pelea: "La primera agresión física vino de Noroña. Él lanzó el primer empujón, y lo hizo por cobarde".

"Lo que pasó no es un hecho aislado ni un accidente (...) Así actúan sus serviles, como Fernández Noroña, con gritos, trampas y violencia", ha criticado, antes de prometer que "el PRI no se va a quedar callado ni mucho menos de brazos cruzados. Vamos a salir a las calles (...) Vamos a demostrarle al poder que no pueden callar al PRI ni al pueblo de México".

