El Libro Guinness está de aniversario: se cumplen 70 años de los récords más absurdos, extremos e insólitos

La idea del Libro Guinness surgió con una cerveza de por medio. Aunque alguno se pueda identificar con este tipo de ocurrencias, no, el Libro Guinness no es de origen español. En los años 50 Sir Hugh Beaver, director general de la cervecería Guinness, asistió a una fiesta de caza. Entre los invitados comenzaron a discurtir sobre cuál era el ave de caza más rápida en Europa. Pero no se pusieron de acuerdo. Ese fue el gérmen de este libro: registrar las hazañas, los récords, las proezas. En 1955 se publicó el primero de estos libros tan famoso.

Récords de todo tipo

Uno de los récords más extraños es el de la mayor cantidad de cucharas en el cuerpo humano. En 2016, Etibar Elchiyev, de Georgia, logró colocar 50 cucharas sobre su torso y cara, convirtiéndose en una especie de “hombre imán”. Algunos récords parecen directamente diseñados para provocar risa o incredulidad. Entre ellos está el de la mayor cantidad de camisetas puestas al mismo tiempo, con un hombre filipino que llegó a enfundarse más de 250 prendas. Otro es el de la carrera más rápida en tacones de 7 centímetros, demostrando que la moda también puede convertirse en deporte de riesgo.

El absurdo llega a su punto álgido con pruebas como comer la mayor cantidad de gelatina con palillos en un minuto o besar el mayor número de personas en 60 segundos. Son récords que no implican grandes sacrificios físicos, pero sí una buena dosis de creatividad y ganas de llamar la atención.

El hombre con más récords

Se trata del británico Ashrita Furman, conocido por ser el hombre con más récords Guinness acumulados. Entre sus marcas figuran saltar sobre un palo de juguete durante más de 12 horas o abrir botellas con la cabeza. Ha batido más de 600 récords a lo largo de su vida, y actualmente mantiene activos más de 200. Su primera marca la consiguió en 1979, al hacer más de 27.000 saltos de jumping jacks en poco más de 5 horas. Hacer malabares bajo el agua, recorrer la Gran Muralla China en patines, reventar globos con la espalda en un minuto...

Animales y objetos también de récord

Los animales también tienen su lugar en este desfile de rarezas. En 2012, un perro llamado Purin se llevó el récord por más pelotas de fútbol atrapadas con las patas en un minuto: nada menos que 14. Los objetos cotidianos también inspiran marcas extravagantes. Existe el récord de la torre de hamburguesas más alta jamás construida, que superó los tres metros de altura. O el de la mayor colección de patitos de goma, propiedad de Charlotte Lee en Estados Unidos, con más de 5.000 ejemplares distintos.

Por si te pica la curiosidad, las ganas de romper algún récord o simplemente ponerte un reto, te dejamos algunas de las "marcas" registradas en este popular libro:

1. Mayor tiempo aguantando en plancha (planking). George Hood, exmarine estadounidense, permaneció más de 8 horas en esta posición.

2. Mayor longitud de uñas. Chris Walton, de EE.UU, alzanzó más de 7 metros de uñas entre ambas manos.

3. Mayor número de personas besasas en 1 minuto. Un italiano besó a 60 personas en 60 segundos.

4. El disco más reproducido en la historia en Spotify. El récord lo tiene Bad Bunny. La estrella de la música latina ha logrado que su álbum, ´Un verano sin ti´logre los 20.000 millones de reproducciones en esta plataforma de música.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com