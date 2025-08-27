Tres muertos, dos de ellos menores, y al menos 14 heridos en un tiroteo en una escuela católica en Minneapolis

El Departamento de Policía de Minneapolis respondió esta mañana a un incidente armado con "múltiples víctimas" en una escuela católica de la ciudad.

Tal y como aseguran desde Reuters, hay 3 fallecidos, dos niños menores de edad y el presunto autor de los hechos, el cual se habría suicidado. Al menos 14 heridos.

Según fuentes policiales, el presunto atacante se habría suicidado poco después de efectuar un disparo. Por el momento no hay un balance oficial de heridos ni se ha precisado el estado de los afectados, a la espera de confirmación por parte de las autoridades.

La policía ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar las circunstancias del ataque. En paralelo, las autoridades han pedido prudencia y evitar la difusión de informaciones no verificadas hasta que se ofrezcan datos contrastados en las próximas hora.

