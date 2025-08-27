Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Ataque

Tres muertos, dos de ellos menores, y al menos 14 heridos en un tiroteo en una escuela católica en Minneapolis

El presunto autor se habría suicidado.

Cord&oacute;n policial en Estados Unidos

Cordón policial en Estados UnidosPixabay

Publicidad

Celia de Santiago
Actualizado:
Publicado:

El Departamento de Policía de Minneapolis respondió esta mañana a un incidente armado con "múltiples víctimas" en una escuela católica de la ciudad.

Tal y como aseguran desde Reuters, hay 3 fallecidos, dos niños menores de edad y el presunto autor de los hechos, el cual se habría suicidado. Al menos 14 heridos.

Según fuentes policiales, el presunto atacante se habría suicidado poco después de efectuar un disparo. Por el momento no hay un balance oficial de heridos ni se ha precisado el estado de los afectados, a la espera de confirmación por parte de las autoridades.

La policía ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar las circunstancias del ataque. En paralelo, las autoridades han pedido prudencia y evitar la difusión de informaciones no verificadas hasta que se ofrezcan datos contrastados en las próximas hora.

Este artículo es una noticia de última hora sobre un incidente armado y se irá actualizando a medida vayamos conociendo más información. Para consultar la última hora prueba a refrescar la página en tu navegador. También puedes seguir toda la actualidad sobre el menor en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter o Instagram.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Los padres de un adolescente de California demandan a ChatGPT por el suicidio de su hijo

Imagen de archivo de ChatGPT

Publicidad

Mundo

Ministro de Transportes turco con exceso de velocidad

VÍDEO: El ministro de Transportes turco se graba conduciendo a más de 200 km/h y es multado

Servicio militar en España

Alemania impulsa un servicio militar voluntario con opción a hacerlo obligatorio

Cordón policial en Estados Unidos

Tres muertos, dos de ellos menores, y al menos 14 heridos en un tiroteo en una escuela católica en Minneapolis

Los récords más absurdos, insólitos y extremos están de aniversario
Cumpleaños

El Libro Guinness está de aniversario: se cumplen 70 años de los récords más absurdos, extremos e insólitos

Mati salió del hotel donde estaba hospedada a principios de julio
Indonesia

Todas las novedades sobre el caso de Mati, la española desaparecida en Indonesia

Imagen de archivo de ChatGPT
Inteligencia Artificial

Los padres de un adolescente de California demandan a ChatGPT por el suicidio de su hijo

Los padres de un joven de 16 años que se quitó la vida tras meses de interactuar con ChatGPT han presentado una demanda contra OpenAI. La compañía promete cambios y reconoce errores en "casos sensibles".

Las inundaciones en la India están golpeando al norte del país
India

Vídeo | Las duras inundaciones en la India que dejan nueve muertos y 150.000 evacuados

Las fuertes lluvias han golpeado a la zona norte del país, con un panorama que ha dejado nueve muertos y más de cien mil evacuados. Este fenómeno, que afecta al norte del país, también ha alertado a Pakistán.

Trump se ha pronunciado ante el anuncio de compromiso de Taylor Swift

Trump reacciona al anuncio de compromiso de Taylor Swift tras asegurar que la odia: "Una persona fantástica"

Estados Unidos

Visados EEUU: esta es la nueva prueba para poder entrar en Estados Unidos en este 2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump

Trump anuncia que pedirá la pena de muerte para todo aquel que cometa un asesinato en Washington

Publicidad