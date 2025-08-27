Robin Westman, identificado como el autor del tiroteo en Minneapolis tras encontrarse vídeos publicados en YouTube con un arsenal de armas

El autor del tiroteo ocurrido este miércoles en Minneapolis (EEUU), el que murieron dos niños, ha sido identificado como Robin Westman, según ha confirmado a 'The Associated Press' un funcionario bajo condición de anonimato. El ataque se produjo a primera hora de la mañana, cuando el sospechoso abrió fuego contra una iglesia de una escuela católica en plena misa. Poco después, se quitó la vida.

La Policía Local ha señalado que Westman iba armado con un rifle, una escopeta y una pistola. "Creemos que utilizó las tres", aseguró el jefe de la Policía de Minneapolis, Brian O'Hara, quien detalló que se realizaron "docenas" de disparos desde el exterior del templo, ya que en el interior no se han hallado casquillos.

"Este ha sido un acto deliberado de violencia contra niños inocentes y otras personas que rezaban", ha resaltado el jefe de Policía. "Nuestros corazones están rotos por todos los que han sido afectados por esta tragedia", lamentó O'Hara.

Un canal de YouTube con mensajes inquietantes

Tras el tiroteo, las autoridades descubrieron un canal de YouTube vinculado a Westman, que ya ha sido eliminado. En él, el sospechoso habría compartido horas antes del ataque varios vídeos mostrando un arsenal de armas, algunas de ellas con menajes escritos en los cargadores como "para los niños" y "matar a Donald Trump".

Además, el hombre había publicado un manifiesto en inglés y ruso, en el que incluyó un dibujo hecho a mano del plano de una iglesia atravesado por un cuchillo. Los investigadores creen que se trata del mismo templo en el que perpetró la masacre. Según detalla el 'New York Post', en esas grabaciones también se aprecia una obsesión con autores de tiroteos masivos del pasado, entre ellos Adam Laza, responsable de la matanza en la escuela 'Sandy Hook' en 2012 , donde murieron 26 personas, la mayoría niños.

Investigación en marcha

De momento, no se han confirmado las motivaciones exactas de Westman, aunque la policía considera que se trató de un ataque planificado. Los agentes trabajan ahora en el análisis de los vídeos y escritos que dejó publicados, con el objetivo de esclarecer los detalles de su perfil psicológico y determinar posibles vínculos con grupos extremistas.

La tragedia ha sacudido a la comunidad local, que permanece consternada por un ataque dirigido contra menores en un lugar de culto. El Departamento de Policía de Minneapolis respondió esta mañana a un incidente armado con "múltiples víctimas" en una escuela católica de la ciudad.

Tal y como aseguran desde 'Reuters', hay 3 fallecidos, dos niños menores de edad de 8 y 10 años, han perdido la vida. Hacía tan solo tres días desde que los menores comenzasen las clases en este curso académico. Los hechos han ocurrido alrededor de las 8 y media de la mañana.

La policía ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar las circunstancias del ataque. En paralelo, las autoridades han pedido prudencia y evitar la difusión de informaciones no verificadas hasta que se ofrezcan datos contrastados en las próximas horas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer.