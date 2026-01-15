La advertencia de un experto en relaciones internacionales: "Si países como España piden a sus ciudadanos que salgan de Irán, algo se está gestando"

José Ángel López, profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la Universidad de Comillas, analiza en las Noticias de la Mañana los conflictos que se dibujan hoy en el tablero político internacional.

Donald Trump, presidente de EEUU, decía en sus últimas declaraciones que "el mundo está loco". Apunta el experto que Trump está relacionado con esa disrupción del orden internacional como elemento internacional. "Venimos de la reciente agresión a Venezuela y a la coacción a Groenlandia y Dinamarca y por extensión a la Unión Europea y al mundo basado en reglas. Probablemente sabe de lo que habla".

"Si los países europeos piden a sus conciudadanos que salgan de Irán, algo se está gestando"

Irán ha cerrado durante horas su espacio aéreo ante un posible ataque inminente de EEUU. El país vive entre la tensión de las protestas en las calles y la amenaza de un ataque armado estadounidense.

Cree López que cuando muchos países europeos han trasladado que sus conciudadanos hagan todo lo posible por abandonar el país, países entre los que se encuentra España, "algo se está gestando con independencia de que ese ataque armado se haya pausado". Cree que esta amenaza de ataque forma parte "de toda esta estrategia disruptiva y de las acciones que se tomaron en el mes de junio que llevan a una reconfiguración en Oriente próximo y medio".

"Una eventual anexión sobre Groenlandia puede activar otros mecanismos de la OTAN"

Europa vive una de sus crisis más graves desde su segunda guerra mundial. Ahora quien fuera su valioso aliado, EEUU, es un enemigo. "De manera sistemática la Unión Europea estaba instalada en una crisis existencial pero es el punto clave en el que o sale reforzada como un islote defensor en materia de derechos humanos y de las reglas básicas que presiden el derecho internacional o en una crisis que puede deriva en su ruptura definitiva. también en el caso de la OTAN", apunta el experto.

Advierte además que una eventual anexión sobre Groenlandia puede activar otros mecanismos de la OTAN que "pueden caer como fichas de dominó".

"Estamos ante una pinza estratégica por parte de los grandes poderes. En el caso de Putin vemos el devenir que ha tenido en el espacio postsoviético y especialmente en el caso de la agresión a Ucrania y en el caso de EEUU en realidad ha definido qué comparten una serie de intereses y visión estratégica. En el caso de China de forma más silente con una diplomacia comercial presenta datos como el de ayer: ha tenido una mejora de su situación comercial con ganancias por encima del 20% de lo que había tenido el año anterior. La estrategia de Trump ha sido la de seguir dando alas al crecimiento económico y comercial de China a pesar de los aranceles".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.