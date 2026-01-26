Múltiples puñaladas, latas de cerveza alrededor del cuerpo... Las incógnitas sobre la muerte del influencer Irrawaddy Ma

Ko Tin Zaw Htwe, conocido en TikTok como 'Irrawaddy Ma' ha muerto. La noticia se ha conocido, precisa 'Clarín', después de que su cuerpo haya sido hallado sin vida en un bosque del distrito tailandés de Mae Sot, provocando una gran conmoción en las redes sociales.

Irrawaddy Ma acumulaba más de un millón de seguidores y compartía con los usuarios vídeos de baile y moda, además de su vida familiar en Myanmar. También se había convertido en un ícono de la comunidad LGTBIQ+.

"Recibimos un llamado por el avistamiento de un cadáver en una zona cubierta de vegetación debajo un gran árbol alrededor de las 4 p. m. del 20 de enero", comunicó el coronel de policía Rang Dawadung, superintendente de la comisaría de policía de Mae Sot, al periódico tailandés 'Thairath'. "Cuando llegamos al lugar descubrimos al joven Htwe fallecido, con signos evidentes de lucha compatibles con una escena del crimen", detalló el coronel Dawadung.

Heridas en la cabeza y múltiples puñaladas

Además, confirmó que el influencer sufrió graves heridas en la cabeza, hemorragia y múltiples puñaladas, entre ellas una profunda en el cuello.

Aunque no se localizaron las joyas de oro y el teléfono móvil del influencer, motivo por el que en un primer momento se sospechó de un robo, los investigadores dudarían de que haya sido un ladrón ocasional el que cometiera el homicidio, pues el modus operandi del ataque y la presunta premeditación no coinciden con esa hipótesis inicial.

Los envoltorios de bocadillos y los envases de cerveza localizados cerca del cuerpo podrían indicar que todo habría comenzado como una reunión casual con alguien a quien el influecer conocía.

Según el 'Bangkok Post', la policía consideraría que fue atraído al lugar a través de un engaño por alguien a quien conocía a través de las redes sociales. "Sus allegados indican que el 18 de enero recibió un llamado de alguien que le pidió ayuda, y acudió a socorrerlo, pero jamás regresó", declararon las autoridades tailandesas.

La vida de Ko Tin Zaw Htwe

El influencer trabajaba en una tienda de ropa y solía mostrar sus conjuntos favoritos. Había acumulado 25 millones de 'likes' en sus videos.

De su vida personal se conoce que tenía una sobrina a la que solía sacar en sus vídeos y que también bailaban coreografías junto a sus amigos y su pareja.

El 19 de enero, un día antes de su muerte, fue cuando actualizó por última vez sus redes sociales. Compartió un vídeo en TikTok.