Así es la cárcel en la que está encerrado Navalni: el 'Lobo polar', un antiguo gulag en Siberia

La prisión, a la que llaman 'El lobo polar' se construyó en los años 60 . Era un gulag, un campo de trabajos forzados a los que el régimen soviético enviaba a opositores políticos y presos comunes. Es una de las prisiones más duras de Rusia. Allí encierran a los reclusos que cumplen condenas por crímenes graves.

Se encuentra a 3.200 km de Moscú. Las temperaturas son extremas en esta cárcel siberiana. El termómetro se desploma hasta los 30 grados bajo cero en esta época del año.

Las condiciones son extremadamente duras y los presos están incomunicados con el exterior. No llegan las cartas a una zona tan helada. "Definitivamente intentan aislar a Alexei y hacer más difícil acceder a él", denuncia Kira Yarmysh una colaboradora del opositor. El traslado del político, quizás el disidente del régimen de Vladímir Putin más conocido del mundo, demuestra cómo "el sistema trata a los presos políticos, intentando aislarlos y reprimirlos", asegura el abogado de Navalni, Ivan Zhdanov.

Navalni dice estar bien

Navalni ha reaparecido en redes sociales para aclarar que está "bien" tras casi tres semanas en paradero desconocido, fruto de un "extraño" traslado. "Soy el nuevo Santa Claus", ha dicho, aludiendo tanto a la ropa como a la barba que le ha crecido en los 20 días de traslado. "Lamentablemente, no hay renos, pero sí pastores alemanes peludos y muy bonitos", ha añadido.

"No digo 'ho ho ho', sino 'oh oh oh' cuando miro por la ventana, por donde puedo ver la noche, luego la tarde y luego la noche", dice en su cuenta de X el opositor.

Sobre su traslado, lo ha recordado "muy cansado" e incluso esperaba que nadie supiese de él hasta mediados de enero. Su entorno, incluidos sus propios abogados, llevaban varias semanas denunciando su desaparición, después de que no compareciese en varias vistas judiciales. "Por eso me sorprendió cuando abrieron ayer la puerta de la celda y me dijeron: 'un abogado a venido a verme'", ha dicho Navalni, agradecido por todo el apoyo.

"Ahora que soy Santa Claus, probablemente os estéis preguntando por el tema de los regalos. Pero soy un Santa Claus en un régimen especial, donde sólo los que se han portado muy mal reciben regalos", ha ironizado en su batería de mensajes, publicados en X.

Hasta su traslado Navalny estaba recluido en una prisión a 235 km de Moscú. Allí ha estado encarcelado desde que regresó a Rusia en 2021 desde Alemania. Navalni movilizó a decenas de miles de personas contra el régimen de Putin en 2010. Un año después fue detenido tras regresar a Moscú . En Alemania fue tratado de un intento de envenenamiento con un agente nervioso aunque el Kremlin siempre negó su responsabilidad en el fallido asesinato.

Un opositor muy incómodo que el régimen de Putin quiere silenciar con su aislamiento.