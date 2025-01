Asesina a sus padres y guarda los restos en un congelador junto con una nota escrita para la Policía

Shane Vosler, un hombre de Washington de 33 años, ha sido acusado de apuñalar a sus padres y almacenar sus restos en un congelador en el garaje de su casa en Puyallup. Los restos de los padres, William y Eileen, de 68 y 88 años respectivamente, llevaban meses en el congelador cuando los agentes de policía los descubrieron junto a dos notas escalofriantes escritas por el asesino, su propio hijo.

Las notas indicaban el día y la hora de la muerte de ambos: "24 de julio a las 5:45 a.m", y "24 de julio a las 3 p.m.", según los informes policiales obtenidos por 'KING 5 News'.

El suicidio de Shane y la muerte de su novia

La Policía también encontró a la novia de Shane, Sue Bin Lee, de 34 años, muerta en una habitación del piso de arriba y acostada encima de la cama. Así como al propio Shane, muerto en el baño que conectaba con la habitación principal.

Según indica 'ABC 10', todos los cuerpos se encontraban en diversos estados de descomposición, por lo que "todos en esa casa murieron en un período de tiempo diferente, y el hijo fue el último en fallecer", explicó la portavoz del departamento de Policía, la diputada Carly Cappetto.

Las causas de la muerte

Además, el 'Seattle Times' agregó que "el hijo y su novia estuvieron viviendo en esa casa durante seis meses antes de que se descubriera nada de esto". La Oficina del Médico Forense del Condado de Pierce determinó que William sufrió un traumatismo por fuerza contundente y murió por heridas de arma blanca en el pecho y Eileen murió de heridas de arma blanca en el pecho y el cuello.

Por otro lado, tanto Shane como su novia Lee murieron por heridas de bala en la cabeza. Además, el médico forense dictaminó que la muerte de Shane fue un suicidio. En el caso de Lee, el médico forense se negó a clasificar su muerte como suicidio o como homicidio, ya que por el ángulo de la bala no se podía determinar si se disparó a sí misma o si fue asesinada por su novio.

La intervención de la Policía

Las autoridades han manifestado que la primera alerta sobre la situación en la casa la recibieron el 23 de diciembre, pero como no encontraban ninguna evidencia de que la entrada a la casa había sido forzada, la ley les exigió que abandonaran la propiedad.

En los días siguientes llevaron a cabo otros dos controles, después de que los amigos de Shane informaran de que Lee había publicado en redes sociales que "estaba pensando en suicidarse con Shane" en noviembre. Aún así, como los agentes no tenían suficientes pruebas para demostrar que alguien estaba muerto o en peligro dentro de la casa, se vieron obligados a irse.

Sin embargo, debido a las continuas sospechas, no se dieron por vencidos y se pusieron en contacto con los otros dos hijos de William y Eileen para poder acceder a la casa el 29 de diciembre. Menos de un minuto después de que uno de los hijos entrara en la casa de sus padres, salió corriendo, diciendo que había visto a una mujer en una habitación cubierta de sangre.

Uno de los policías que se encontraba en la escena también informó de que "olió un olor distintivo de descomposición corporal" en la puerta de la casa y pidió refuerzos. Los agentes terminaron incautando armas, un teléfono móvil y las notas del congelador. Los agentes también vieron sangre seca debajo de la puerta cerrada del baño en el dormitorio principal, que tenía un solo orificio de bala. Aunque los agentes no pudieron forzar completamente la puerta del baño, pudieron ver una bala y el cuerpo de Shane dentro.

Aunque no se ha determinado el motivo del tiroteo, las autoridades han informado de que van a cerrar el caso, ya que "no tenemos a nadie a quien acusar". También han concluido que las muertes de William y Eileen pasaron desapercibidas porque no eran muy conocidos.

