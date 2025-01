Un hombre asesina a una joven de 18 años después de lanzar una moneda al aire y mantiene relaciones sexuales con su cadáver

La víctima, Wiktoria Kozielska de 18 años, salió de fiesta en la ciudad polaca de Katowice y se subió al autobús que le llevaba de vuelta a su casa. Allí conoció a Mateusz Hepa, un joven de 20 años que acababa de terminar su turno de trabajo en un taller de reparación de coches. Después de un rato hablando, él la convenció para que fuese a su apartamento, donde se quedó dormida.

El escalofriante crimen

En ese momento fue cuando Hepa decidió matarla sin motivo alguno: "Nos sentamos, no hablamos de nada y luego ella se durmió. Caminé por la habitación, traté de despertarla, pero no pude. Entonces lancé una moneda, salió cara, así que la maté. Si hubiera sido cruz, probablemente todavía estaría viva", confesaba ante la policía.

El asesino de 20 años compareció ante el tribunal de Gliwice la semana pasada y confesó que antes de este asesinato ya había estado pensando en matar a alguien y que había caminado por la ciudad en busca de una víctima.

"Sentí la necesidad de matar", desveló el mecánico ante la policía después de que encontrasen el cuerpo y fuese detenido. Además, después de asesinarla, detalló que desnudó el cadáver y mantuvo relaciones sexuales con él: "después de matarla, le quité la ropa y tuve relaciones sexuales con ella. Luego me vestí y traté de esconder el cuerpo. No estaba pensando racionalmente. Puse el cuerpo de Wiktoria en una bolsa y lo envolví en una manta. Planeaba quemarlo". El asesino estaba pensando en deshacerse del cadáver, pero no llegó a hacerlo, e hizo hincapié en que no estaba pensando racionalmente en ese momento.

Un crimen que supera la ficción

Este escalofriante crimen recuerda a la trama del libro 'El hombre de los dados', en el que el personaje principal toma decisiones basadas en el lanzamiento de un dado. Esto ha traspasado la frontera de la realidad y la ficción cuando Mateusz Hepa revelaba ante el tribunal que a veces recurre a lanzar una moneda al aire cuando necesita tomar una decisión difícil.

El juicio y la posible condena

El asesino contó los hechos al detalle en el juicio: "Me senté en su pecho y comencé a estrangularla. Elegí el estrangulamiento porque entonces no hay sangre. Ella estaba tratando de respirar. No tenía fuerzas para luchar. Trató de resistirse, pero ya era demasiado tarde".

Cuando lo sacaron del juzgado, los amigos de la víctima le gritaban: "Deberías morir, maldita sea". Los medios locales informan que Hepa había pensado en quitarse la vida, pero finalmente cambió de opinión y llamó a la policía. Lleva en prisión desde el año pasado, y el 12 de febrero se reanudará el juicio, donde Hepa se enfrenta a la cadena perpetua.

