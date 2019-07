Hace unos días, una profesora llamada Jacqueline publicaba en Twitter que su alumno estaba siendo acosado en la escuela por "su pasión hacia los musicales", lo que provocaba las burlas de sus compañeros, que le llaman "gay", "gordo" y "estúpido", y pedía apoyo para el pequeño, lo que ha provocado una avalancha de respuestas de profesionales del sector.

"Eres increíble, no te des por vencido", le decía uno de los múltiples artistas de los teatros británicos que se han sumado a la campaña en apoyo a Charlie: "Eres especial, no dejes que nadie te diga lo contrario. Los acosadores no son nadie, pero tú eres alguien", añaden.