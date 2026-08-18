El nuevo enfado de Donald Trump con una periodista: "Cállate, eres muy irrespetuosa"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, protagonizó otro rifirrafe con una periodista tras mandar callar este lunes hasta en seis ocasiones a la corresponsal de CNN en la Casa Blanca, cuando la periodista intentaba preguntarle por sus contactos con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, y por la decisión de reducir la escala de las maniobras militares entre Washington y Seúl.

Trump interrumpió a la periodista mientras esta formulaba sus preguntas y la calificó de "ruidosa" e "irrespetuosa", además de acusarla de hacer "noticias falsas". La periodista trataba de saber por qué el líder norcoreano no se había pronunciado sobre el anuncio de Trump de reducir la escala de los ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur.

No es la primera vez

El episodio se produjo durante un intercambio con periodistas en el Despacho Oval, donde Trump ha protagonizado en otras ocasiones enfrentamientos con miembros de la prensa cuando las preguntas no son de su agrado.

En esta ocasión, el mandatario dirigió sus reproches específicamente contra la periodista mientras esta intentaba obtener más detalles sobre su acercamiento a Pionyang.

Desde 2015, el presidente se ha visto rodeado en varias polémicas con periodistas mujeres haciendo ataques sobre el aspecto físico de muchas de ellas. El año pasado protagonizó el momento mas tenso tras insultar directamente a otra periodista mujer: "Cállate cerdita", palabras que no sentaron bien a nadie de los presentes.

Respuesta de la CNN

Después del enfrentamiento de Trump, la Casa Blanca empleó sus cuentas en redes sociales para atacar a la periodista de CNN asegurando que a sus hijos "les repugnará y avergonzará tener una madre tan insensible y vengativa".

En dos agresivas publicaciones aseguró que la mujer era "una desgraciada y vergüenza para su supuesta profesión". Le acusa de lanzar "un golpe bajo" al gabinete de Trump y apostilla "esta escoria es lo peor de lo peor".

Al paso de estas declaraciones ha salido la CNN, que ha defendido a su corresponsal como "una de las periodistas más respetadas y consolidadas que cubren la Casa Blanca". "Esta tarde, ha hecho su trabajo y ha planteado al presidente de Estados Unidos una pregunta difícil, pertinente y de interés periodístico en nombre del pueblo estadounidense", ha defendido.

"Apoyamos firmemente a Kristen y rechazamos estos ataques en los términos más enérgicos posibles", ha zanjado el medio norteamericano.

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