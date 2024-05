Apuñala a su hermana en el cuello durante un directo en Instagram

Brutal agresión de un hombre a su hermana en plena retransmisión en directo. La mujer grababa un vídeo para Instagram cuando su agresor le clavó un cuchillo en el cuello. Ha sucedido en la ciudad argelina de Laghouat.

La víctima, de 40 años, pasó parte del directo con el cuchillo clavado en el cuello después de ser agredida, según afirma la televisión Ennahar, y se encuentra hospitalizada en estos momentos, aunque su vida no corre peligro.

Además, tal y como informan medios locales, la hija de la víctima habría estado presente en el momento de la agresión, viendo a s u madre tirada en el suelo y cubierta de sangre.

Se desconocen hasta el momento los motivos que habrían llevado al hombre a cometer dicha agresión en pleno directo mientras que la mujer, que fue trasladada al hospital, se recupera de forma progresiva.

La organización de Feminicidios de Argelia ha denunciado los hechos mediante un comunicado en el que explica que "la víctima era una comerciante propietaria de una tienda de ropa para mujeres".

"Los feminicidios que ahora se retransmiten en vivo reflejan la normalización de la violencia contra las mujeres, la justificación y la misoginia continuas y la protección insuficiente de estas", lamentó la organización de feminicidios de Argelia.

Transmite en directo cómo mata a su exmujer

Ocurrió en agosto de 2023. Se llama Nermin Sulejmanovic y pertenecía a una banda de narcotraficantes. El culturista y entrenador bosnio asesinó a su exmujer y a otras dos personas mientras retransmitía los crímenes en directo.

También hirió a otras tres personas y terminó suicidándose. Antes de quitarse la vida, Sulejmanovic pronunció las siguientes palabras: "Quien alguna vez me denunció a la policía no lo hizo bien. Tal vez no llegué a alguien, pero ahora se acabó".

En otro vídeo subido a sus redes sociales, el culturista compartió la huida de la Policía tras haber matado a otras dos personas, según aseguraba él mismo.

