Apoyo a Sanna Marin: mujeres se graban de fiesta en defensa de la primera ministra finlandesa

Mujeres de distintos países apoyan así a la primera ministra de Finlandia, después de que fuera cuestionada por un vídeo en el que se la veía cantando y bailando en una fiesta privada con amigos. Bajo la etiqueta 'Solidaridad con SANNA', se graban de fiesta y reclaman el derecho a disfrutar como quieran de su tiempo libre, igual que la mandataria.

Desde Finlandia apuntan a que el vídeo original de Marin se publicó en un grupo privado de Instagram con un centenar de miembros, sin embargo, alguien lo filtró en redes sociales, provocando una oleada de críticas machistas por los momentos donde la primera ministra bailaba y disfrutaba fuera del trabajo.

Por culpa de la cantidad de críticas y la repercusión que tuvo el vídeo, la mandataria finlandesa tuvo que hacerse un test de drogas para aclarar que no había consumido ninguna sustancia estupefaciente y "limpiar su reputación".

"Nunca en mi vida, ni siquiera en mi juventud, he consumido drogas. Ojalá viviéramos en una sociedad en la que se pudiera confiar en mi palabra. Pero como ahora quieren levantar esas sospechas, por eso me hice la prueba", tuvo que afirmar en rueda de prensa.

A mí también me concierne la presunción de inocencia y me gustaría que no se lanzasen estas acusaciones", zanjó Sanna Marin un debate que miles y miles de personas consideran "innecesario".

La primera ministra finlandesa aseguró sentirse "decepcionada" después de que el vídeo haya salido a la luz. Dijo que "son vídeos privados y no están destinados al público", a lo que añadió que tiene "una vida familiar, una vida laboral y tiempo libre", de ahí el malestar al ver este vídeo en las redes sociales.