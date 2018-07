Angela Merkel no se plantea una quita para Grecia

La canciller alemana, Angela Merkel, no se plantea aplicar una quita "tradicional" a la deuda de Grecia y ha señalado la necesidad de estudiar si un rescate de tres años sería suficiente para el país heleno.

"Ya he dicho que no me planteo una quita tradicional", ha respondido Merkel al ser cuestionada sobre la situación de Grecia durante una rueda de prensa celebrada en Sarajevo en el transcurso de una visita de la canciller a la capital bosnia.

Asimismo, la líder alemana declinó pronunciarse sobre la solicitud presentada el pasado miércoles por el Gobierno griego de un nuevo rescate y apuntó que las autoridades griegas "están trabajando en remitir su propuesta a las tres instituciones".

No obstante, Merkel expresó su prudencia al advertir que habrá que ver si un plan de asistencia a tres años vista es suficiente para Grecia.