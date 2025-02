Comienza el mayor juicio por pederastia en Francia contra un cirujano acusado de abusar de 299 pacientes menores de edad

Joel Le Scouarnec, cirujano infantil, anotaba en sus cuadernos los nombres, apellidos y todos los detalles de las agresiones sexuales a sus víctimas. La mayoría de las víctimas eran menores de 15 años. Sólo 14 tenían más de 20 años cuando fueron agredidos. Abusaba tanto de niñas como de niños. Sus cuadernos han sido su confesión. En ellos se describe como un " pedófilo incestuoso". En los escritos recordaba tocamientos y penetraciones sexuales que cometía casi a diario en sus consultas pre o postoperatorias o durante intervenciones en el quirófano.

Por el estado de sedación en el que se encontraban, algunas víctimas no tenían recuerdos, otras se acordaban de algunos hechos, pero no podían identificar al agresor. Pensaban que eran parte normal del procedimiento médico.

En distintos hospitales y centros de salud

Un verdadero monstruo, le califican ahora las víctimas. Las presuntas agresiones las habría cometido en distintos hospitales y centros de salud franceses, sobre todo en la región de Bretaña, al noroeste del país. Sus abusos comenzaron en 1989 y continuaron hasta 2014.

"Le Scouarnec era un verdadero perverso en su aspecto psicológico; consideraba a los menores como objetos. Nunca llegó a mostrar empatía , los veía como muñecos que usaba para sus necesidades sexuales. Sólo vivía para eso. Muchas de estas personas han sufrido un daño inmenso, tanto sexual como personal y profesional, incluyendo depresión severa, disfunciones sexuales, divorcios y separaciones", asegura la abogada Francesca Satta . Representará a una decena de víctimas y familiares . Los padres y abuelos de dos hombres que se enteraron de los abusos se suicidaron.

También representará al hijo de un expaciente que se quitó la vida al conocer los abusos que había sufrido en su infancia. Fue una niña de 6 años la que destapó al monstruo. Los padres acusaron al cirujano de haber abusado sexualmente de su hija a través de una valla que separaba su vivienda de la del pedófilo. La acusación abrió un proceso judicial en el tribunal de Saintes. Se sumó a dos casos por violación contra sus dos sobrinas, de 5 años.

Le han incautado 300.000 fotos y vídeos de pornografía

Durante la investigación, se incautaron 300 mil fotos y videos de pornografía infantil. También se encontraron muñecas que habría utilizado como juguetes sexuales.

Juliette, una de las presuntas víctimas, declaró que cuando tenía 7 años el cirujano la operó de peritonitis. Pero no se enteró de los abusos hasta que la policía le contó que su nombre aparecía en los cuadernos. " De repente, todo vuelve a mi mente, veo a alguien entrando a mi habitación, que se acerca a mí, que me pregunta cómo pasé la noche, me levanta la sábana, me abre de piernas y me dice que va a ir a ver si todo va bien. Me violó, abusó de mí".

Una de las sobrinas del médico confesó a los medios que su tío era un "monstruo" y que su esposa era plenamente consciente de las atrocidades que cometía. "No era un tabú en la familia". Destapado el caso, los investigadores no entienden que una condena de cuatro meses de prisión por la descarga de imágenes de pornografía infantil, no levantara las alertas de los hospitales que le contrataron después.

¿Conocía su entorno las barbaridades que hacía?

Ninguno de ellos tomó medidas para evitar su contacto con menores de edad. La fiscalía ha abierto una investigación por delito de omisión voluntaria de impedir crímenes o delitos contra la integridad física de las personas. Le Scouarnec, que ahora tiene 74 años, está detenido por otros cuatro casos juzgados en 2020. Se enfrenta a 20 años de prisión, la pena máxima para el delito de violación en Francia.

