Alquilan una casa para veranear en Malta y al llegar encuentran a la dueña muerta

Julio y agosto son los meses de vacaciones por excelencia. Hay quién aprovecha para viajar, para ir a la playa, visitar ciudades o descansar en la montaña. La historia de Antonio y su familia no deja de sorprender. Tenían planeadas sus vacaciones, habían realizado la reserva de un apartamento en Malta varios meses antes.

Era un viaje familiar, viajaban con su madre y su suegra... todo parecía perfecto, hasta que la dueña no apareció en el aeropuerto. Algo que sorprendió porque siempre había respondido bien.

Una familia canaria vive unas vacaciones inesperadas en Malta. Han vuelto impactados por lo que se encontraron a su llegada a Malta. Habían alquilado una casa a través de una plataforma para veranear en la isla. El apartamento lo habían reservado con medio año de antelación, todo estaba atado, en orden, la dueña respondía bien, pero los últimos días dejó de responder al teléfono.

"No contesta, ni por los mensajes de la plataforma ni al teléfono", cuenta Antonio. Cogieron el vuelo que les llevaría al destino tan deseado tras varios meses esperando las vacaciones. A llegar a la isla, preocupados al ver que no aparecía la propietaria, avisaron a la Policía. Los nervios aparecieron. Todo parecía perfecto, ¿se trataría de una estafa? Lo que no se esperarían es que la dueña había fallecido.

Los agentes acuden al piso de la propietaria y dentro "se encuentran el cadáver de la señora". "Para todos fue un shock, además estaba allí no solo la Policía, sino forenses y demás", cuenta el afectado.

La familia se quedó sin alojamiento y sin respuesta de la plataforma que se lo había alquilado...''En plena temporada alta, en una isla que vive del turismo, nos era imposible encontrar un alojamiento con condiciones similares". De su propio bolsillo se tuvieron que pagar un hotel.