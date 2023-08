Los españoles no renuncian a las vacaciones, aunque acaben endeudados: "Puedes pagar más de lo que has pedido"

"Las vacaciones no se perdonan". Eso es lo que piensa casi la mitad de la población española, concretamente un 47%, que las considera como una 'alta prioridad'. Esto supone un 12% más que en el pasado año 2022.

Lo que realmente sorprende de este dato es que, para poderse costear ese tiempo de vacaciones, el 40% tiene que tirar de ahorros porque "todo ha subido muchísimo". "Luego empieza septiembre y a ahorrar para el año siguiente", ha comentado uno de los españoles que utiliza esta técnica de los ahorros porque encuentran necesario ese período vacacional.

Otra opción de la que abusan muchos es de los préstamos o de créditos al consumo. Es más, esta fórmula ha ido en aumento año a año, aunque otros tantos confiesan que no pedirían "un préstamo nunca".

El problema está en que los intereses de estos créditos son muy altos y los expertos explican que se llega a pagar "el doble o el triple" de lo solicitado para irse de vacaciones.

En apenas un año, los bancos se han encargado de encarecer los tipos de interés al consumo hasta llegar por encima del 10%. Sin embargo, esto parece no afectar a aquellos que no pueden permitirse el hecho de no ir de vacaciones. De hecho, este año se han pedido 45.868 millones de créditos al consumo a corto plazo, que supone casi un 8% más que en el mes de junio del año pasado.

Es importante mencionar que, normalmente, los créditos que se conceden para usos turísticos, que suponen casi el 10% del total de préstamos solicitados, no se gestionan a través de un banco, sino que se encargan de ellos desde las propias agencias de viaje, que cuentan con tipos de interés mucho más elevados.

De entre todos los españoles que disfrutan o ya han disfrutado de sus vacaciones, un 32,2% ha pedido un crédito, frente al 29,3% que lo hizo en 2022.