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Cuatro heridos en el centro de Atenas tras un tiroteo: el autor de 89 años se ha dado a la fuga

Las autoridades confirman que han iniciado un operativo policial para dar con el supuesto autor del tiroteo. Ambos edificio han sido evacuados y acordonados.

Polic&iacute;a de Atenas, imagen de archivo

Policía de Atenas, imagen de archivoEuropa Press

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Manuel Pinardo
Publicado:

Al menos cuatro personas han resultado heridas este martes por un tiroteo registrado en una oficina de la Seguridad Social y una sede judicial, ambas situadas en el centro de Atenas. Un ataque perpetrado por un hombre que se ha dado a la fuga y se encuentra en busca y captura.

Las autoridades griegas han informado de la puesta en marcha de una operación policial para dar con el supuesto autor del tiroteo, que tendría 89 años y ha abandonado las dos zonas en las que ha abierto fuego.

Cuatro heridos

Al menos un trabajador de la oficina ha resultado herido, mientras que otras tres personas han sido alcanzadas por las balas frente al Tribunal de Apelaciones situado en la calle Kyrillou Lokareos, en el barrio de Ambelokipi.

El incidente ha provocado que ambos edificios sean evacuados y acordonados. Además, las fuerzas de seguridad han puesto en marcha un gran despliegue policial en el centro de la ciudad a medida que realizan las operaciones de búsqueda.

Tiroteo en España

La barriada de La Trinidad, en Málaga, ha despertado con un amplio dispositivo policial por tierra y aire tras los tiroteos de las últimas semanas en distintos puntos de la capital.

La operación se ha saldado con al menos 15 detenidos y una veintena de registros en viviendas. El dispositivo se ha puesto en marcha a raíz de los últimos enfrentamientos entre clanes familiares ocurridos en una escalada de tensión marcada por varios tiroteos recientes.

Han participado, según los datos aportados por la Comisaría provincial de Málaga, unos 250 efectivos de la Policía Nacional, tanto uniformados como de paisano.

El helicóptero policial sobrevolaba el entorno desde la madrugada, una imagen poco habitual que ha generado expectación entre los vecinos.

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