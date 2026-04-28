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Visita de Carlos III a Estados Unidos

Carlos III y Camila visitan Estados Unidos en un momento de tensión entre los dos países aliados

Donald y Melania Trump reciben a los reyes de Reino Unido en su viaje oficial por la conmemoración de los 250 años de independencia de Estados Unidos.

Carlos III y Camila del Reino Unido posan con Donald y Melania Trump

Carlos III y Camila visitan Estados Unidos en un momento de tensión entre los dos países aliados | APTN

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Pablo Caminero
Publicado:

Carlos III y Camila del Reino Unido llegaron el lunes a Washington DC. Donald y Melania Trump los recibieron en un ambiente de preocupación por la seguridad tras el intento de atentado durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca el pasado fin de semana.

Se trata de la primera visita de Estado de los monarcas británicos a Estados Unidos desde el viaje de Isabel II en 2007. El encuentro se produce en un momento de tensión entre los dos países aliados por la negativa de Reino Unido a participar en la guerra contra Irán. Los funcionarios británicos y el primer ministro, Keir Starmer, esperan que el monarca fortalezca las relaciones a futuro de ambos países.

La visita comenzó con un té entre la pareja presidencial estadounidense y los monarcas británicos en la Casa Blanca. Posteriormente, Carlos III y Camila se reunieron con el embajador británico, Christian Turner y hubo una recepción con los invitados en los recientemente renovados jardines de la residencia del embajador.

El martes por la tarde Carlos III se dirigirá al Congreso de Estados Unidos. La reina Isabel II fue la primera monarca en dirigirse a la Cámara en 1991. Esta será la segunda vez que un miembro de la realeza británica lo haga.

Por la noche, los Trump han organizado una Cena de Estado en la Casa Blanca en homenaje a los monarcas británicos.

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