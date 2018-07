El gobierno afgano confirma la muerte del mulá Omar

El presidente de Afganistán, Ashraf Gani, ha confirmado la muerte del líder de los talibanes, el mulá Omar, en abril de 2013 en Pakistán. "El Gobierno de República Islámica de Afganistán, confirma que el líder de los talibanes, el mulá Omar, murió en abril de 2013 en Pakistán", indicó el mandatario afgano en su cuenta en la red social Twitter

The Govt of the IRA, based on credible information, confirms that Mullah Mohammad Omar, leader of the Taliban died in April 2013 in Pakistan