La sospechosa del brutal apuñalamiento a la alcaldesa alemana es su propia hija, de 17 años

La policía alemana ha detenido a la hija de la alcaldesa alemana Iris Stalzer como principal sospechosa del apuñalamiento múltiple a su propia madre en las inmediaciones de su vivienda.

La alcaldesa de Herdecke, del Partido Social Demócrata, recibió unas 13 puñaladas a pocos metros de la puerta de su casa. A pesar de debatirse entre la vida y la muerte durante las primeras horas, afortunadamente ya se encuentra fuera de peligro.

Los agentes apuntaban a un conflicto familiar como principal hipótesis del apuñalamiento. Una hipótesis que parece confirmarse con la detención de la hija de la víctima, de 17 años, que fue quién llamó a la policía en un primer momento para alertar de lo ocurrido.

Junto a la joven de 17 años, los agentes también detuvieron a su hermano, de 15. Ambos tenían antecedentes policiales. Iris Stalzer fue encontrada herida con numerosas cuchilladas este martes y, tras ser trasladada en helicóptero al hospital en estado crítico, evoluciona favorablemente, tal y como ha confirmado Ursula Schönberg, portavoz de la policía de Hagen.

La Policía descarta por tanto que exista un motivo político detrás del violento ataque y apunta a un delito de lesiones graves y no de tentativa de homicidio, ya que no hay indicios que demuestren que la menor quisiera terminar con la vida de su madre.

Bernd Haldorn, responsable de la Fiscalía de Hagen, ha confirmado que la investigación parte de una disputa familiar, mientras que Jens Rautenberg, responsable de la Brigada de Homicidios, ha informado de que la propia alcaldesa, una vez estabilizada en el hospital, incriminó a su hija como autora del apuñalamiento.

