VÍDEO: Una nueva erupción en el volcán de Kilauea, en Hawái, lanza chorros de lava que alcanzan los 400 metros

El volcán Kilauea, uno de los más activos del mundo, ha vuelto a rugir en Hawái. Este viernes, el cráter Halema'uma'u entró en erupción lanzando chorros de lava que han alcanzado los 400 metros de altura, una imagen tan impresionante como el propio Empire State Building.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) captó el momento en el que el respiradero sur del cráter comenzó a expulsar lava incandescente, iluminando el cielo nocturno. Según el Observatorio de Volcanes de Hawái, esta nueva erupción ha batido récords de altura y potencia, aunque de momento no supone riesgo para las comunidades cercanas.

Los habitantes de la isla están acostumbrados a convivir con estas manifestaciones naturales y muchos turistas se acercan para contemplar el espectáculo. Desde finales del año pasado, el Kilauea ha mantenido una actividad intermitente, regalando imágenes espectaculares que muestran, una vez más, la fuerza viva del planeta.