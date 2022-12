El suelo del salón del sorteo de la Lotería de Navidad tiene truco

Aunque las miradas tienden a ser para el bombo de la lotería, para los niños que cantan, y para los números que salen ganadores, hay un protagonista que se tiene muy poco en cuenta, el cual es el escenario. Preparado desde varias semanas antes del Sorteo Extraordinario de Navidad, está diseñado a la perfección para evitar complicaciones y polémicas destacables que puedan conducir a tensiones en el sorteo, como ha habido en años pasados.

En 2019, ya hubo un lío tremendo después de que una bola de Navidad cayera por accidente al suelo, conduciendo a acusaciones de trampas que, en realidad, no fueron tal. Por ese motivo, y para evitar que la situación pueda desencadenar un incidente mayor, hay una curiosidad desconocida por muchos en el propio escenario, que se encuentra en el suelo. La novedad es que se el suelo se encuentra forrado de un material muy peculiar, el cual es la moqueta.

¿Qué supone la moqueta? Gracias a ella, el suelo se mantiene más 'firme', no está resbaladizo, y las bolas no corren ningún riesgo de no ir fuera del escenario en caso de que se caiga. Gracias a ello, en el hipotético caso de que haya algún incidente, el suelo será un gran aliado a la hora de evitar mayores problemas. De hecho, los niños, en caso de que estén nerviosos, pueden ir tranquilos al saber que se mantendrán firmes gracias a la moqueta.

211ª edición del sorteo

Este sorteo será el número 211 desde la primera edición, celebrada en el año 1812. El Teatro Real de Madrid ha sido el encargado de acogerlo en la mayoría de ocasiones y ha protagonizado algunas anécdotas de lo más curiosas. Un ejemplo de ello es el año 1938, cuando, en plena Guerra Civil Española, se celebraron dos sorteos, uno en cada bando, y siendo la única vez en la historia que ha habido más de un certamen de la Lotería de Navidad en un mismo año.

En esta nueva edición de la Lotería de Navidad, se podrían alcanzar algunos récords, tales como que el premio caiga en un solo lugar, algo que no ocurre desde el año 2016, o que el Gordo sea por primera vez un número que empiece por 9. Hasta ahora, el número más 'grande' que ha habido en la historia del sorteo es el 86.148, que tocó precisamente el pasado año 2021, y que estuvo muy repartido al caer en diversos puntos de España.