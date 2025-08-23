¿Dónde han caído los botes de La Primitiva, Bonoloto, Sueldazo y Super Once de hoy, sábado 23 de agosto?

Este sábado 23 de agosto 2025 se han celebrado los sorteos de La Primitiva, Bonoloto, Sueldazo y Super Once. Comprueba aquí dónde han sido validados.

La Primitiva

El resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, sábado 23 agosto de 2025 es el 14, 43, 49, 25, 40 y 31, siendo el número complementario el 33 y el reintegro el 4.

El número premiado en el sorteo del Joker es el: 1047079 premiado con 1 millón de euros. La recaudación del sorteo ascendió a 11.085.806,00 euros

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como BOTE en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 61.000.000,00 de euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen CINCO boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 2 de LLANES (Asturias), en el Despacho Receptor nº 68.570 de PALM-MAR – ARONA (Santa Cruz de Tenerife), en el nº 82.620 de VALENCIA, en el nº 94.205 de RIVAS-VACIAMADRID (Madrid).

Bonoloto

El sorteo de la Bonoloto de hoy, sábado 23 de agosto de 2025, ha sido para el número 31, 11, 27, 18, 21 y 47, siendo el Complementario el 08 y el reintegro el 8. La recaudación del sorteo ascendió a 2.312.924,50 euros

Para jugar a la Bonoloto deberás seleccionar 6 números en una tabla compuesta de números que van del 1 al 49. Puedes hacer apuestas sencillas de varios bloques seleccionando 8 combinaciones de 6 números o más. El precio por apuesta es de 0,5 euros, pero el mínimo son dos, por lo que no se permite jugar menos de 1 euro. También se puede realizar una apuesta para dos o más días.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.400.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe UN boleto acertante, que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 93.110 de ZARAGOZA, situado en Rosa Chacel, 2 (acc. Concepción Saiz de Otero).

Sueldazo de la ONCE

El resultado del sorteo del Sueldazo de la ONCE de hoy sábado 23 de agosto de 2025 ha agraciado la serie 030 del número 53563 que ha resultado premiado con un sueldo de 5.000 euros al mes durante 20 años más 300.000 euros al contado. Los números del X que no coincidan con la serie otorgan un premio de 20.000 euros.

Números premiados con 24.000 euros anuales durante 10 años en el Sueldazo de la ONCE:

Número: 02507 Serie: 035

Número: 06175 Serie: 026

Número: 28945 Serie: 013

Número: 43122 Serie: 030

Cada sábado y domingo puedes ganar 5.000 euros mensuales durante 20 años con el Sueldazo de la ONCE y 300.000 euros al contado. El segundo premio del sorteo son 4 sueldazos de 2.000 euros durante 10 años al jugar un importe de 2 euros. Los premios que puedes acumular en el sorteo del Sueldazo son de 1ª y 2ª categoría, con opción a reclamarlos en 30 días naturales desde el día siguiente al sorteo. La 2º categoría puede acumularse en la 1ª y 2ª del próximo sorteo en un total de 240.000 euros si nadie ha comprado el número ganador. Para poder ganar el bote final del Sueldazo, el sorteo escoge 5 cifras de 100.000 números distintos y un número de serie, del 1 al 55.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del sábado 23 de agosto de 2025 son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, sábado 23 de agosto de 2025 es 01, 03, 04, 05, 13, 20, 24, 28, 32, 33, 38, 42, 52, 61, 62, 67, 71, 75, 76 y 81.

Los números que se registran en el sorteo del Super Once se eligen en una matriz con 80 números distintos y el mínimo es de 5 hasta 11. Durante el sorteo de la ONCE se obtiene una combinación ganadora formada por 20 números, variando los premios en función de la cantidad de números acertados y el tipo de apuesta pagado. Cada apuesta registrada con el valor de 1€ te da la posibilidad de ganar el premio de un millón de euros al acertar los 11 números de la combinación. De lunes a domingo puedes optar a ser el ganador del premio final en los tres sorteos que se celebran en el Super Once: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h. Puedes hacer tu apuesta en el sorteo en 7 combinaciones distintas: 11, 10, 9, 8, 7, 6 o 5 números al día y sorteo.

