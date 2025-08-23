Comprobar ONCE: Resultado del Sueldazo y Super Once hoy sábado 23 de agosto de 2025

Comprueba tu número del Sueldazo y Super Once de hoy, sábado 23 de agosto de 2025 y conoce el resultado de los sorteos de la ONCE y descubrir si tu número ha sido premiado.

Sueldazo de la ONCE

El resultado del sorteo del Sueldazo de la ONCE de hoy sábado 23 de agosto de 2025 ha agraciado la serie 030 del número 53563 que ha resultado premiado con un sueldo de 5.000 euros al mes durante 20 años más 300.000 euros al contado. Los números del X que no coincidan con la serie otorgan un premio de 20.000 euros.

Números premiados con 24.000 euros anuales durante 10 años en el Sueldazo de la ONCE:

Número: 02507 Serie: 035

Número: 06175 Serie: 026

Número: 28945 Serie: 013

Número: 43122 Serie: 030

Cada sábado y domingo puedes ganar 5.000 euros mensuales durante 20 años con el Sueldazo de la ONCE y 300.000 euros al contado. El segundo premio del sorteo son 4 sueldazos de 2.000 euros durante 10 años al jugar un importe de 2 euros. Los premios que puedes acumular en el sorteo del Sueldazo son de 1ª y 2ª categoría, con opción a reclamarlos en 30 días naturales desde el día siguiente al sorteo. La 2º categoría puede acumularse en la 1ª y 2ª del próximo sorteo en un total de 240.000 euros si nadie ha comprado el número ganador. Para poder ganar el bote final del Sueldazo, el sorteo escoge 5 cifras de 100.000 números distintos y un número de serie, del 1 al 55.

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, sábado 23 de agosto de 2025 es 01, 03, 04, 05, 13, 20, 24, 28, 32, 33, 38, 42, 52, 61, 62, 67, 71, 75, 76 y 81.

Los números que se registran en el sorteo del Super Once se eligen en una matriz con 80 números distintos y el mínimo es de 5 hasta 11. Durante el sorteo de la ONCE se obtiene una combinación ganadora formada por 20 números, variando los premios en función de la cantidad de números acertados y el tipo de apuesta pagado. Cada apuesta registrada con el valor de 1€ te da la posibilidad de ganar el premio de un millón de euros al acertar los 11 números de la combinación. De lunes a domingo puedes optar a ser el ganador del premio final en los tres sorteos que se celebran en el Super Once: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h. Puedes hacer tu apuesta en el sorteo en 7 combinaciones distintas: 11, 10, 9, 8, 7, 6 o 5 números al día y sorteo.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del sábado 23 de agosto de 2025 son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

