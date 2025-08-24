Bonoloto
Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy domingo 24 de agosto de 2025
Comprueba el resultado del sorteo de la Bonoloto de hoy, domingo 24 de agosto de 2025 con el que podrás ganar un bote de 1.400.000 euros.
En breves instantes podrás comprobar el número de la Bonoloto de hoy, domingo 24 de agosto de 2025. A continuación podrás conocer el resultado del sorteo de la Bonoloto que cuenta con un bote de 1.400.000 euros y descubrir si tu número ha sido premiado.
Para jugar a la Bonoloto hay que escoger seis números con combinaciones distintas entre el 1 y el 49. El precio de cada apuesta es de 0,50 euros. Si participa en un único sorteo (un solo día), el mínimo de apuestas a jugar, es de 2, por lo que el precio mínimo es 1 euro.
La participación en el sorteo de La Bonoloto se puede registrar en un total de 8 combinaciones (apuesta sencilla) o combinaciones con más números.
En el sorteo de la Bonoloto se puede participar todos los días de la semana menos el domingo. El primer sorteo fue en 1988 y ha tenido muy pocos cambios, entre ellos el reintegro.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
