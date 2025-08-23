Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy sábado 23 de agosto de 2025

Ya conocemos el resultado de la Bonoloto de hoy, sábado 23 de agosto de 2025. El número premiado en la Bonoloto es el 11, 18, 21, 27, 31 y 47, siendo el número complementario el 8 y el reintegro el 8. El sorteo de la Bonoloto tiene un bote de 1.000.000 euros.

Para poder participar en el sorteo de La Bonoloto, tendrás que escoger seis números distintos entre el 1 y el 49. El importe para participar en el sorteo de La Bonoloto es de 0,50 euros en total. El mínimo de apuestas que hay que hacer para jugar en el sorteo es de dos, así que el coste es de 1 euro.

El sorteo permite la opción de jugar hasta 8 combinaciones de 6 números cada una al mismo tiempo (sencilla) o de más números que se correspondan con otras apuestas.

Desde el lunes hasta el sábado puedes jugar al sorteo de la Bonoloto. Este sorteo, que ha incluido el reintegro como una de sus pocas modificaciones, se ha celebrado desde 1988.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

