Gordo Primitiva
Gordo Primitiva: Resultado del sorteo de hoy domingo 24 de agosto de 2025
Comprueba el resultado del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 24 de agosto de 2025. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy que cuenta con un bote de 10.600.000 euros.
Estamos a la espera de conocer el resultado del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 24 de agosto de 2025 con un bote de 10.600.000 euros. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el sorteo del Gordo de la Primitiva de hoy.
Loterías y Apuestas del Estado ofrece el sorteo de lotería El Gordo de la Primitiva. En caso de querer jugar en el sorteo del Gordo, se debe apostar a 5 números distintos del 1 al 54, en pronósticos, y solo un número clave del 0 al 9.
Además, si eres uno de los acertantes del número clave, independientemente del resto de premios, tendrás derecho al reintegro. Cada apuesta de El Gordo de La Primitiva tiene un precio de 1,50 €.
El sorteo del Gordo de la Primitiva se celebra semanalmente cada domingo a partir de las 21:30 h (hora peninsular) desde el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado de Madrid.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Gordo de la Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
