Lotería Nacional
ONCE
Loterías
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Lotería del Niño
Euromillones
Lotería de Navidad

Lotería Primitiva de España

Lotería Primitiva: Resultado del sorteo de hoy sábado 23 de agosto de 2025

La Primitiva de hoy, sábado 23 de agosto de 2025, con un bote de 59.500.000 euros, ha agraciado al número 14, 25, 31, 40, 43 y 49, siendo el número complementario el 33 y el reintegro el 4.

Comprobar Primitiva: Resultado del sorteo de hoy en directo

Antena 3 Noticias

Antena 3 Noticias
Publicado:

El ganador de La Primitiva de hoy, sábado 23 de agosto de 2025 ha sido para el número 14, 25, 31, 40, 43 y 49, siendo el número complementario el 33 y el reintegro el 4. El sorteo de La Primitiva tiene un bote de 59.500.000 euros. El número premiado en el sorteo del Joker es el 1 047 079 premiado con 1 millón de euros.

La celebración del sorteo de La Primitiva es semanalmente, los jueves y sábados, y lo ofrece Loterías y Apuestas del Estado. Para participar debes seleccionar 6 números, puediendo jugar hasta 8 combinaciones de 6 números (apuestas sencillas de varios bloques) de una sola vez o una combinación de más números. La Primitiva ofrece la posibilidad de seleccionar hasta 8 combinaciones distintas o una combinación con más números distintos.

El sorteo de la Primitiva establece que por cada apuesta se puedan seleccionar los números que vayan desde el 1 hasta el 49. En el sorteo de La Primitiva hay que complementar el número en juego con otro número distinto para el complementario y el reintegro. Esos números se seleccionan desde el 1 hasta el 9 en un bombo aparte.

Los acertantes que logren la coincidencia con los 6 números de la combinación premiada y el reintegro se llevarán el bote de La Primitiva. Si además de a La Primitiva juegas al Joker, celebrado en el mismo sorteo, podrás ganar un premio de 1 millón de euros.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

