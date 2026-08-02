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Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del domingo 02 de agosto de 2026

La Bonoloto de hoy, domingo 02 de agosto de 2026, con un bote de 700.000 euros, ha agraciado al número 02, 14, 21, 28, 33 y 40, siendo el número complementario el 4 y el reintegro el 8.

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Bonoloto: Comprobar resultado del sorteo de hoy Antena 3 Noticias

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El sorteo de la Bonoloto de hoy, domingo 02 de agosto de 2026 agraciado con bote de 700.000 euros, ha sido para el número 02, 14, 21, 28, 33 y 40, siendo el número complementario el 4 y el reintegro el 8.

Para jugar a la Bonoloto deberás seleccionar 6 números en una tabla compuesta de números que van del 1 al 49. Puedes hacer apuestas sencillas de varios bloques seleccionando 8 combinaciones de 6 números o más. El precio por apuesta es de 0,5 euros, pero el mínimo son dos, por lo que no se permite jugar menos de 1 euro. También se puede realizar una apuesta para dos o más días.

Para participar en el sorteo de la Bonoloto podrás hacerlo de forma puntual de lunes a domingo o los seis días gracias a la apuesta semanal.

El único día que no puedes jugar a La Bonoloto es el domingo. El primer sorteo data de 1988 y desde entonces la Bonoloto ha sufrido pocos cambios, manteniéndose prácticamente igual hasta hoy, a excepción de la incorporación del reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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