Comprobar Gordo Primitiva: Resultado del sorteo de hoy domingo 02 de agosto de 2026

El ganador del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 02 de agosto de 2026 ha sido para el número 16, 23, 29, 35 y 51 y la clave 5. El sorteo del Gordo de la Primitiva tiene un bote de 11.035.000 euros.

La administración de el sorteo Gordo de La Primitiva pertenece a Loterías y Apuestas del Estado. Cada apuesta válida del Gordo de la Primitiva consiste en 5 números que vayan del 1 al 54 de la 1ª matriz y otro distinto del 0 al 9 de la segunda matriz (número clave).

Al acertar el número clave, sin tener en cuenta acertar los 5 números, puedes ganar el reintegro. El coste por apuesta en el sorteo de El Gordo de La Primitiva es de 1,50 €.

El sorteo del Gordo de la Primitiva se celebra semanalmente cada domingo a partir de las 21:30 h (hora peninsular) desde el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado de Madrid.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Gordo de la Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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