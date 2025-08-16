Resultado ONCE: Comprobar Sueldazo y Super Once hoy sábado 16 de agosto de 2025

En breves instantes podrás comprobar el número del Sueldazo y Super Once de hoy, sábado 16 de agosto de 2025. A continuación podrás conocer el resultado de los sorteos de la ONCE y descubrir si tu número ha sido premiado.

Sueldazo de la ONCE

El número ganador del sorteo del Sueldazo de la ONCE celebrado hoy sábado 16 de agosto de 2025 ha sido el 83714 de la serie 046. Los afortunados acertantes se llevan un sueldo de 5.000 euros al mes durante veinte años y 300.000 euros. Los números del X que no coincidan con la serie tendrán un premio de 20.000 euros.

Números premiados con 24.000 euros anuales durante 10 años en el Sueldazo de la ONCE:

Número: 23793 Serie: 038

Número: 59837 Serie: 012

Número: 81610 Serie: 017

Número: 99176 Serie: 027

El bote final del sorteo del Sueldazo reparte 5.000 euros mensuales para 20 años y un máximo de 300.000 euros al contado. Puedes ganar uno de los 4 segundos premios que se reparten durante 10 años con 2.000 euros mensuales. El Sueldazo permite acumular los premios de las dos primeras categorías, con 30 días desde el día siguiente del sorteo. La ONCE puede acumular 240.000 euros en los siguientes sorteos si hay algún premio de 2º categoría que no se haya vendido. Para poder ganar el bote final del Sueldazo, el sorteo escoge 5 cifras de 100.000 números distintos y un número de serie, del 1 al 55.

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, sábado 16 de agosto de 2025 es 05, 07, 19, 32, 40, 49, 52, 54, 57, 59, 62, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 74, 75 y 81.

De lunes a domingo puedes participar en el sorteo Super Once eligiendo desde 5 hasta 11 números distintos de la matriz que tiene 80 números aunque no vayan ordenados. El sorteo del Super Once de la ONCE selecciona 20 números ganadores y varía el premio dependiendo de la cantidad abonada por apuesta y los números acertados. Cada apuesta registrada con el valor de 1€ te da la posibilidad de ganar el premio de un millón de euros al acertar los 11 números de la combinación. Puedes optar al bote final hasta en tres ocasiones a lo largo del día: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h. Existen 7 tipos de apuestas según la cantidad de números elegidos: 11, 10, 9, 8, 7, 6 o 5.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del sábado 16 de agosto de 2025 son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

